Santander es un territorio que brinda la oportunidad de disfrutar de planes de naturaleza y aventura, conocer la historia y degustar una deliciosa gastronomía. El departamento cuenta con paisajes muy diversos, desde montañas, cañones, ríos y cascadas hasta pueblos de arquitectura colonial y otros destinos rurales menos conocidos.

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En sus tierras, los viajeros pueden practicar actividades como senderismo, rafting, parapente, espeleología y recorridos por escenarios naturales únicos.

Santander también conserva una importante riqueza cultural y gastronómica. Sus municipios mantienen tradiciones, artesanías, arquitectura y costumbres que hacen parte de su identidad, mientras su cocina ofrece platos representativos como la hormiga culona, el mute, la pepitoria y la arepa de maíz.

En esa amplia oferta para conocer y disfrutar se encuentra un municipio que tiene nombre de país europeo y que destaca por la belleza de sus paisajes, con miradores y cascadas que llaman la atención de quienes deciden visitarlo.

Albania es un municipio que destaca por su paisaje montañoso. Foto: Alcaldía de Albania Santander

Se trata de Albania, ubicado en la provincia de Vélez, a cuatro horas de Bogotá y a seis de Bucaramanga, que se caracteriza por sus escenarios montañosos, fuentes hídricas y paisajes que permiten descubrir otra faceta del departamento.

‘Rinconcito amable de Santander’

Lo apodan el ‘rinconcito amable de Santander’ y, de acuerdo con información de la Alcaldía, su ubicación y las características de su territorio le permiten ofrecer paisajes atractivos y un ambiente tranquilo para quienes buscan alejarse de las zonas urbanas y pasar unos días de descanso.

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En sus tierras, marcadas por montañas, es posible realizar caminatas y apreciar diferentes especies de flora y fauna. Sus paisajes y la tranquilidad que predominan en la zona hacen de Albania una alternativa para quienes buscan conectarse con los entornos rurales y disfrutar de actividades al aire libre.

Uno de los sitios de interés es el Mirador de Albania, desde donde se pueden apreciar amplias panorámicas de las montañas que rodean al municipio. También está el río Lenguazaque, reconocido por sus aguas cristalinas y por sus balnearios ideales para descansar y disfrutar de un momento de conexión con el entorno.

Albania es un destino en donde es posible disfrutar del campo y las actividades que realizan sus habitantes. Foto: Alcaldía Municipal del Albania

Una alternativa más es la cascada El Chiflón, que se encuentra a solo 20 minutos del casco urbano y cuya vegetación y puentes colgantes permiten vivir momentos de aventura.

En el casco urbano se puede visitar la iglesia de San Roque, una de las construcciones representativas de la población y un referente de su patrimonio arquitectónico.

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Este municipio santandereano conserva una identidad marcada por sus habitantes, quienes, según la propia Alcaldía, son personas trabajadoras, amables y hospitalarias. Sus costumbres y tradiciones están presentes en diferentes celebraciones, en las que la música tradicional, los bailes campesinos y los encuentros comunitarios se convierten en protagonistas.

En cuanto a su actividad económica, esta está estrechamente relacionada con el campo. La agricultura y la ganadería tienen un papel destacado, mientras que entre los principales productos cultivados se encuentran el café, la caña panelera, el maíz y diferentes frutas.