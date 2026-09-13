A pocas horas de Bogotá: la cascada en Boyacá donde sale humo; hay una sola prohibición

En los alrededores de Bogotá existe un destino natural sorprendente. Se encuentra en Pajarito, Boyacá, y guarda una enorme cascada. Se trata del Salto de Candelas, una joya ecoturística regional poco conocida.

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La cascada destaca por tener una impresionante caída de agua. Su altura alcanza entre 140 y 150 metros, aproximadamente. El salto se alimenta directamente de las aguas del río Cusiana. Por eso, el lugar combina aventura, naturaleza y paisajes realmente llamativos.

El recorrido hasta la cascada también hace parte de la experiencia. Para llegar, los visitantes deben caminar durante varias horas. La travesía puede tomar una hora y media. En algunos casos, el recorrido puede alargarse hasta dos horas.

El camino atraviesa un ambiente húmedo tropical y bastante particular. La ruta alcanza aproximadamente los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Durante el trayecto aparecen puentes colgantes que aumentan la emoción. También se encuentran charcos cristalinos y enormes formaciones rocosas.

Todo esto convierte el recorrido en una experiencia diferente para visitantes. No solamente se trata de llegar y observar la cascada. El sendero permite descubrir varios escenarios naturales durante el camino. Además, la vegetación acompaña buena parte de la aventura.

@memoria.nomada 😍 Esta es la cascada más linda de Colombia 🇨🇴 Es la tercera más alta del país. Se llama Salto Candelas y se encuentra en la vereda Corinto, del municipio de Pajarito, Boyacá 🏍️ Salimos desde Firavitoba, Boyacá, pasando por Iza, el Nido verde del departamento y por Cuítiva, uno de los tres municipios que rodean el Lago de Tota 😱 También conocimos el Páramo de La Sarna 🐶 Cuando llegamos al sendero, ingresamos con el guía más hermoso. Un perrito al que llamamos Rocky 🏞️ Vimos quebradas, pozos y pasamos por puentes que parecían sacados de un parque de cuerdas 🥰 Al llegar quedamos muy sorprendidos por la majestuosidad del paisaje ⛰️Encontramos una cascada muy alta, una bruma que cubría el lugar como si fuese nubes, a los costados hilos de agua y hermosos arcoiris 🔥Gracias a @arlidmotoparts que siempre nos da la confianza para seguir recorriendo y conociendo la magia de Colombia #colombia #turismocolombia #boyaca #cascada #ecoturismo ♬ sonido original - Memoria Nómada

Al acercarse al Salto de Candelas, el paisaje cambia completamente. El sonido del agua comienza a sentirse con mucha fuerza. La caída produce viento y una especie de bruma refrescante. Incluso quienes permanecen lejos pueden terminar completamente mojados.

En la base también aparece un enorme cañón rocoso natural. Este espacio fue formado durante años por la fuerza del agua. Los visitantes pueden caminar entre gigantescas rocas con mucho cuidado. El terreno suele ser resbaloso, por lo que recomiendan precaución.

Para conocer mejor la zona, resulta recomendable contar con guías locales. Ellos conocen los caminos y las condiciones del recorrido. También pueden orientar sobre los lugares adecuados para disfrutar. La experiencia resulta así más segura y organizada para visitantes.

Aunque la cascada impresiona, existe una restricción importante para turistas. Está prohibido ingresar directamente debajo de la caída principal, pues en esa zona se forman remolinos fuertes y potencialmente peligrosos. Sin embargo, existen alternativas naturales para refrescarse durante la visita.

Unos metros más abajo aparecen pozos y charcos naturales tranquilos. Allí los visitantes pueden bañarse y disfrutar del entorno. El agua resulta refrescante después de completar toda la caminata. El paisaje alrededor permite descansar y desconectarse del ruido.

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Así, Pajarito ofrece una opción diferente para aquellos viajeros que buscan naturaleza. El Salto de Candelas mezcla aventura, agua y paisajes sorprendentes, Todo esto lo convierte en un atractivo ecoturístico de Boyacá. Además, representa una opción para escapar del ritmo de la capital.

La visita exige preparación, precaución y respeto por el entorno. Sin embargo, la recompensa aparece al contemplar semejante caída de agua. El Salto de Candelas demuestra que Boyacá guarda destinos naturales impresionantes y puede convertirse en el próximo plan para una escapada.