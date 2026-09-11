Antioquia es uno de los destinos más atractivos de Colombia para el turismo de naturaleza gracias a la enorme variedad de paisajes que reúne. En su territorio los viajeros pueden disfrutar de montañas, valles, ríos, cascadas, bosques, páramos y zonas de gran riqueza ambiental, lo que permite encontrar escenarios muy diferentes en un mismo territorio.

El encantador municipio del suroeste antioqueño conocido como el ‘paraíso’, un destino con historia y grandes atractivos naturales

Lugares como el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, el Cañón del Río Cauca y el Valle del Penderisco son ejemplos de esa diversidad natural. Precisamente, este último es catalogado como uno de los lugares más bellos de los cuales se dice que no hay dos en el mundo.

Toma su nombre del río que lo atraviesa, cuyo cauce serpentea y es conocido como la ‘firma de Dios’. Las curvas de este afluente hídrico se ven tan perfectas y simétricas desde las alturas que parecen un trazo artístico o una firma dibujada a propósito sobre el verde paisaje, razón detrás del particular apodo.

El Valle del Penderisco es uno de los principales atractivos de Urrao. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia / API

El valle está rodeado por colinas que contribuyen a crear un paisaje de gran riqueza visual, donde las montañas y la intervención humana se integran con el entorno. Esta maravilla natural se encuentra en el municipio de Urrao, cuya Alcaldía destaca esa combinación como uno de los elementos que hacen especial este lugar del suroeste antioqueño.

Además de contemplar sus paisajes, los visitantes tienen la posibilidad de disfrutar diferentes experiencias al aire libre. El río ofrece condiciones para actividades como rafting y tubbing, mientras que los alrededores del valle cuentan con caminos y zonas montañosas ideales para practicar senderismo y trekking, convirtiendo el lugar en una alternativa para quienes buscan naturaleza y aventura.

Este es el municipio más caliente de Antioquia; su temperatura se ha acercado a los 40 grados, una de las más altas del país

Otros encantos de Urrao

El municipio de Urrao, que les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 14 grados centígrados, según el portal Antioquia es Mágica, es un lugar ideal para el ecoturismo, el turismo arqueológico, étnico y cultural, porque se pueden encontrar reservas tan importantes como el Parque Natural Las Orquídeas, la Reserva Colibrí del Sol, entre otros lugares ricos en flora y fauna.

El río Penderisco atraviesa el valle que lleva su mismo nombre. Foto: Alcaldía de Urrao

La mencionada fuente indica que también existe un complejo natural formado por los páramos de Frontino, Urrao, El Pesetas, El Indio, Alto de San José, Cerro Plateado y El Brechón, que se ha convertido en destino de caminantes que buscan un desafío mayor.

El destino antioqueño que evoca pueblos del norte de Italia por su colorida arquitectura y sus lindos paisajes

En cuanto a su riqueza gastronómica, sin duda, el queso dulce es la especialidad de la casa. Se trata de un postre que ha ganado un importante reconocimiento y que llama la atención de cuanto viajero llega al lugar.

Su casco urbano, de arquitectura tradicional, está engalanado con un parque principal amplio y rodeado de construcciones antiguas bien conservadas y una abundante oferta del mencionado producto.