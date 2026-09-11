Surfear en la ladera de un volcán activo: a este destino en Centroamérica lo destaca ‘Travel + Leisure’ para turistas de aventura

Nicaragua tiene una aventura que parece sacada de película: descender en una tabla por la ladera de un volcán activo. La experiencia, conocida como volcanoboarding, se realiza en el Cerro Negro, un imponente cono cubierto de arena y ceniza ubicado cerca de León.

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La actividad comienza con una caminata hasta la cima del volcán. Aunque el descenso dura menos de un minuto, llegar al punto de partida puede tomar cerca de una hora, debido al terreno arenoso, inestable y empinado. Además, las altas temperaturas hacen que el ascenso sea un verdadero reto.

Una vez arriba, los visitantes se preparan para deslizarse por la superficie negra del Cerro Negro. Los operadores entregan vestimenta de color naranja y gafas para protegerse de la ceniza y la arena que levantan las tablas durante la bajada.

“Ten en cuenta que probablemente no podrás ponerte de pie sobre la tabla; sin duda querrás sentarte”, explica Javier Silva, director ejecutivo ejecutivo de Lacrosse the Nations. Según el experto, la pendiente provoca que los participantes alcancen velocidades considerables.

@jjuan_______ 🔥 ¿Te atreverías a hacer sandboarding en un volcán activo? 🔥 En Cerro Negro, Nicaragua, puedes deslizarte a toda velocidad por la ladera de un volcán activo, una experiencia única en el mundo. 🌋🚀 El tour comienza con una caminata hasta la cima, atravesando paisajes de roca volcánica y fumarolas activas. Desde arriba, las vistas de León, Nicaragua, son espectaculares. Luego, te pones el traje, te subes a la tabla… y desciendes el volcán en una bajada llena de adrenalina. Pero lo mejor de todo es el final: una fogata improvisada con desconocidos, compartiendo historias y viendo un atardecer inolvidable. ✨ 📍 Cerro Negro, León - Nicaragua 🔥 Actividad: Volcano Boarding / Sandboarding en volcán activo 💰 Dato: Si no quieres cargar la tabla… puedes pagar para que la suban por ti. 😆 #Nicaragua #viajarbarato #Viajes #viajestiktok #Senderismo #pueblomagico #lugaresparavisitar #Travel #Vacation #colombianosporelmundo #Aventura ♬ Me Gustas Tu - Manu Chao

La velocidad máxima puede llegar hasta los 64 kilómetros por hora. En algunas excursiones, incluso se utiliza un radar para medir qué tan rápido logró bajar cada persona. Para quienes viajan en grupo, esto puede convertirse en un particular competencia.

Sin embargo, la aventura no consiste únicamente en bajar a toda velocidad. Desde la cima del Cerro Negro se pueden contemplar extensas vistas del paisaje nicaraguense y observar el cráter de un volcán que tiene menos de 200 años de antiguedad.

Surfear en un volcán activo de Nicaragua. Foto: Getty Images

“Subir a la cima de un volcán activo, donde se puede admirar toda la belleza del volcán y de sus alrededores, es realmente especial”, señala Howard Coulson, gerente general de Jicaro Island Lodge.

La mayoría de las excursiones parten temprano desde León, ciudad ubicada a unos 45 minutos del Cerro Negro. Salir temprano permite evitar las multitudes y las horas de mayor calor. Actualmente, algunos operadores también ofrecen transporte desde otros puntos turísticos del país.

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Para realizar la actividad, se recomienda llevar zapatos deportivos o botas de montaña, suficiente agua, protector solar, ropa con protección UPF y sombrero.

Los viajeros deben considerar que el descenso es rápido, pero la caminata hasta la cima exige esfuerzo físico.

El Cerro Negro demuestra que Nicaragua ofrece mucho más que playas y surf tradicional. Para quienes buscan una experiencia diferente, este volcán activo permite cambiar las olas del océano por ceniza, velocidad y una dosis de adrenalina.