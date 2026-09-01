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Revuelo político: Asamblea Nacional de Nicaragua toma drástica decisión sobre participación de la oposición en elecciones

La decisión habría sido tomada a raíz de diferentes presiones ejercidas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

1 de septiembre de 2026 a las 8:16 p. m.
Daniel Ortega, en evento público
Daniel Ortega, en evento público Foto: X/@GCONicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó durante la jornada de este martes un paquete de reformas a la Carta Magna promovido por el Ejecutivo de Daniel Ortega.

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La iniciativa legislativa introduce cambios estructurales en el sistema político y modifica los requisitos de participación en los procesos electorales del país centroamericano.

Con el voto favorable del bloque parlamentario de gobierno, el órgano legislativo dio luz verde a la enmienda en una sesión plenaria. La medida busca ajustar las normas constitucionales para la inscripción de candidatos en las convocatorias a las urnas.

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