La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó durante la jornada de este martes un paquete de reformas a la Carta Magna promovido por el Ejecutivo de Daniel Ortega.

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La iniciativa legislativa introduce cambios estructurales en el sistema político y modifica los requisitos de participación en los procesos electorales del país centroamericano.

Con el voto favorable del bloque parlamentario de gobierno, el órgano legislativo dio luz verde a la enmienda en una sesión plenaria. La medida busca ajustar las normas constitucionales para la inscripción de candidatos en las convocatorias a las urnas.

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