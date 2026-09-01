Gobierno de Perú anuncia la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Irán: esta es la razón

El Gobierno de la República del Perú oficializó la ruptura de sus relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. La medida fue adoptada en el marco de la política exterior peruana frente al deterioro de la estabilidad política en el Medio Oriente, así como en respuesta a acciones que comprometen la paz global y el respeto a los derechos fundamentales.

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Entre los argumentos expuestos, el Ejecutivo peruano señaló la constante consternación por la represión de protestas ciudadanas, las limitaciones a la libertad de prensa y la persecución sistemática contra la oposición política en territorio iraní.

Dichas situaciones han sido objeto de denuncias recurrentes por parte de los mecanismos de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán



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