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Gobierno de Perú anuncia la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Irán: esta es la razón

Hay tres motivos detrás de la decisión.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

1 de septiembre de 2026 a las 8:05 p. m.
Keiko Fujimori, presidenta del Perú.
Keiko Fujimori, presidenta del Perú. Foto: Guadalupe Pardo/Pool AP via AP

El Gobierno de la República del Perú oficializó la ruptura de sus relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. La medida fue adoptada en el marco de la política exterior peruana frente al deterioro de la estabilidad política en el Medio Oriente, así como en respuesta a acciones que comprometen la paz global y el respeto a los derechos fundamentales.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.
A horas de su posesión, Keiko Fujimori se prepara para gobernar un Perú dividido y en crisis

Entre los argumentos expuestos, el Ejecutivo peruano señaló la constante consternación por la represión de protestas ciudadanas, las limitaciones a la libertad de prensa y la persecución sistemática contra la oposición política en territorio iraní.

Dichas situaciones han sido objeto de denuncias recurrentes por parte de los mecanismos de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas.

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