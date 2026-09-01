Irán se alinea con Rusia y manda un mensaje que genera expectativa sobre Estados Unidos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, prometió el martes que Teherán retomaría de inmediato sus compromisos para poner fin a la guerra si Estados Unidos reanuda el protocolo de acuerdo de junio, al margen de una cumbre en Kirguistán, donde mantuvo un encuentro con Vladimir Putin.

“Declaro explícitamente que, si Estados Unidos vuelve a sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo (...), la República Islámica de Irán tomará inmediatamente medidas recíprocas”, declaró Pezeshkian en Biskek, la capital de este país montañoso de Asia Central.

En total, 17 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los dirigentes ruso, iraní, chino, indio, pakistaní y turco, están en Biskek para participar en la cumbre que marca los 25 años de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un bloque que busca contrarrestar la influencia de Occidente.

A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron el llamado protocolo de acuerdo de Islamabad, para poner fin a las hostilidades desencadenadas a finales de febrero por ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que causaron la muerte del antiguo guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Pero este acuerdo hizo aguas a principios de julio con la reanudación de las hostilidades.

Tras un mes de calma en agosto, Estados Unidos atacó el lunes el estratégico estrecho de Ormuz e Irán apuntó en represalia contra objetivos estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

El dirigente iraní ya declaró el lunes que a Teherán no le interesa prolongar la guerra contra Estados Unidos.

Más tarde, Pezeshkian se reunió con Putin, a quien agradeció la posición de su país durante la guerra en Oriente Medio.

“Le damos las gracias por sus posiciones en cada etapa, tanto en el período en el que se estaban produciendo combates y actos de agresión, como en circunstancias normales, cuando Estados Unidos nos estaba imponiendo sanciones, en Naciones Unidas y en foros internacionales”, expresó.

Entre los numerosos encuentros bilaterales previstos, Putin también tiene en agenda una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para tratar la guerra en Ucrania, según el Kremlin, tras cuatro años y medio de un conflicto que no muestra ningún signo de apaciguamiento.

Turquía ha acogido varias rondas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las negociaciones diplomáticas, bajo mediación estadounidense, se hallan actualmente en punto muerto.

*Con información de AFP.