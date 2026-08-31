Fue abatido alias R5, el temido narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía una millonaria recompensa

Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como alias R5, El Wicho o El Güicho, murió este lunes 31 de agosto durante un operativo de fuerzas federales mexicanas en el municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán.

La acción, que incluyó a elementos del Ejército mexicano y otras corporaciones de seguridad, terminó en un enfrentamiento armado que dejó varios presuntos integrantes de grupos criminales abatidos.

México captura a alias ‘Poncho’, peligroso líder del Cártel de Los Reyes, solicitado por EE. UU.

La muerte de Barragán Chávez fue confirmada por autoridades estatales y posteriormente reportada por diversos medios mexicanos. El operativo se desarrolló en una zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, una región que desde hace años es escenario de disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas y territorios estratégicos.

De acuerdo con los primeros reportes, las fuerzas de seguridad desplegaron una operación para ubicar a integrantes de una estructura criminal que operaba en la región. Cuando los uniformados intentaron intervenir, fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento.

Folleto de recompensa por alias R5. Foto: Captura de pantalla de X

Barragán Chávez murió durante la operación junto con otro hombre identificado como uno de sus colaboradores cercanos. Además, las autoridades encontraron armas largas y cortas, junto a varios vehículos utilizados por el grupo armado.

Alias R5 era buscado tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permitiera su captura, al considerarlo una figura clave dentro de las redes de narcotráfico que operan entre México y territorio estadounidense.

Claudia Sheinbaum reacciona al caso de Rubén Rocha Moya, gobernador acusado de narcotráfico por EE. UU.

Según documentos judiciales estadounidenses, Barragán Chávez era señalado por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, incluidas metanfetaminas, cocaína y fentanilo. En 2025, fiscales federales en Estados Unidos presentaron cargos contra varios integrantes de organizaciones criminales mexicanas, entre ellos R5, acusándolos de participar en operaciones de producción y distribución de narcóticos destinados al mercado estadounidense.

El señalado narcotraficante fue dado de baja por las autoridades mexicanas. Foto: Getty Images

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que las fuerzas federales desarrollaron una operación en la región y destacó la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad. Aunque inicialmente evitó identificar a los fallecidos hasta completar los procedimientos oficiales, posteriormente trascendió que uno de ellos era Barragán Chávez.

Asesinan a tiros a un reconocido alcalde mexicano en zona azotada por el narcotráfico

La zona donde ocurrió el operativo ha sido una de las más conflictivas del occidente mexicano debido a la presencia de diversos grupos armados y a las disputas por actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el control de economías locales.

Mientras que las autoridades mexicanas aseguraron que continuarán con operativos recurrentes en esta región para intentar reducir la violencia y desarticular las estructuras criminales que operan allí.