Así es la única playa de Latinoamérica que está entre las 10 más bonitas del mundo, según ‘National Geographic’

La revista National Geographic publicó recientemente su listado de las 40 playas más bonitas del mundo.

En el primer lugar se ubicó la playa de Corralejo, en Fuerteventura, Islas Canarias, España.

Según describe la publicación, esta playa es frecuentada por practicantes del windsurf y se destaca, especialmente, porque hace parte del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y la Reserva Natural de la Isla de Lobos, “cuyos fondos son muy apreciados por los submarinistas”. “Ese es el secreto que eleva a una de las mejores playas de España en el altar playero mundial”, subraya.

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En sexto lugar quedaron las playas de Tulum, ubicadas en el estado de Yucatán, en México, las únicas de Latinoamérica en los primeros 10 puestos del ranking.

“Las ruinas mayas de la ciudad de Tulum y la proximidad del a Barrera de Coral del Caribe hacen que muchos consideren esta playa como la más bonita de la península de Yucatán”, señala National Geographic.

Y agrega: “Bañarse a pocos metros de El Castillo y del templo del Dios del Viento, elevados sobre una colina rocosa, produce por un momento la sensación de vivir en otro tiempo. Mar adentro se extiende el paraíso submarino de Centroamérica: un arrecife con más de 1.500 kilómetros de longitud en el que se han contado hasta 60 tipos distintos de coral”.

Otras playas latinoamericanas y del Caribe ubicadas por debajo del décimo puesto fueron la playa bonita, en República Dominicana, en el puesto 16; la playa de Aguadilla, en Puerto Rico, en el lugar 17; y las playas de San Blas, en Panamá (puesto 22).

Las Ruinas Mayas de Tulum Foto: Instagram @tulum

México, el país con mayor número de playas con bandera azul en América

Recientemente, México fue reconocido entre los 10 países que lideran el listado de playas con bandera azul, ocupando la octava posición, con 103.

“México, el único país no europeo en figurar entre los 10 primeros, demuestra que sus playas, desde Los Cabos y Puerto Vallarta en el oeste hasta Cancún y la Riviera Maya en el este, se encuentran entre las más codiciadas del mundo”, indicó la revista Condé Nast Traveler.

“La lista incluye varios hoteles resort, como las playas del Hotel Viva Maya by Wyndham en Playa del Carmen y The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta”, subrayó la publicación.

La bandera azul es un reconocimiento internacional otorgado a las playas que tienen altos estándares de calidad ambiental, seguridad e infraestructura.

Entre los aspectos que se tienen en cuenta para obtener este reconocimiento se encuentra la alta calidad de sus aguas de baño. De igual manera, las playas deben haber implementado un plan de gestión ambiental y tener una infraestructura adecuada “en términos de seguridad, servicios e instalaciones”, según describe el portal Colombia Travel.