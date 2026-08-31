Así es la ‘Lisboa’ de Latinoamérica: un destino de cerros y casas coloridas que sorprende a los viajeros

En Latinoamérica hay varias ciudades que recuerdan a algunas de Europa principalmente por la influencia de la colonización española, portuguesa, francesa e italiana. Durante siglos, los europeos trasladaron a América estilos arquitectónicos, formas de urbanismo, materiales de construcción y tradiciones que terminaron mezclándose con las culturas locales.

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A esto se sumaron las olas migratorias europeas que dejaron como resultado que en países como Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia y Chile se aprecien paisajes urbanos europeos, aunque cada una desarrolló una identidad propia al combinar esas influencias con elementos indígenas, africanos y latinoamericanos.

Una de esas ciudades que tiene varios aspectos que resultan parecidos a una capital europea es Valparaíso, Chile, a la que llaman la ‘Lisboa latinaomericana’. Una de las principales comparaciones se centra en su particular paisaje urbano y su relación con el mar. Ambas ciudades están construidas sobre cerros y pendientes, por lo que sus calles ascienden y descienden entre barrios ubicados a diferentes alturas, ofreciendo miradores con amplias vistas hacia el océano.

También comparten una estética marcada por casas coloridas, calles estrechas, escaleras y antiguos medios de transporte que conectan las zonas altas con las bajas.

Valparaíso es una de las ciudades para visitar en Chile. Foto: Getty Images

En Valparaíso destacan sus tradicionales ascensores, mientras que Lisboa es conocida por sus funiculares y tranvías. Así mismo, hay edificios históricos y fachadas de distintos colores que, junto con el ambiente portuario, crean una apariencia que puede recordar a algunos sectores de la capital portuguesa.

Sin embargo, es importante tener claro que no son ciudades idénticas. Valparaíso tiene una identidad propia, especialmente por su tradición portuaria, sus murales y arte urbano, además de su arquitectura influenciada por diferentes comunidades de inmigrantes.

Los encantos de Valparaíso

Según el Servicio Nacional de Turismo de Chile, Valparaíso ha adquirido una importante fama a nivel internacional por varios aspectos, entre ellos, sus coloridos cerros, pintorescos ascensores, talentos creativos, su estilo bohemio y su cultura, entre otros.

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La mencionada fuente indica que estas son cualidades que deslumbran a los miles de visitantes que llegan a la Ciudad Puerto cada año, y que la han transformado en un destino destacado en el continente y el mundo, alcanzando un reconocimiento internacional.

Es una ciudad con varios atractivos y algunos de ellos con los cerros Alegre y Concepción, reconocidos por sus murales, escaleras, galerías y miradores como los paseos Gervasoni y Atkinson.

Valparaiso es uno de los destinos más coloridos en Chile. Foto: Getty Images

A estos se suman los tradicionales ascensores, que conectan la parte baja de la ciudad con los cerros, además de la Plaza Sotomayor, el Muelle Prat y el Palacio Baburizza, lugares que permiten conocer parte de su historia y arquitectura.

De igual forma, la ciudad ofrece espacios culturales como La Sebastiana, antigua residencia del poeta Pablo Neruda, y numerosos sectores donde el arte urbano se convierte en protagonista. Esta combinación de patrimonio, arquitectura, arte y tradición portuaria llevó a que el Área Histórica de la Ciudad-Puerto de Valparaíso fuera declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 2003, consolidándose como uno de los destinos culturales más representativos de Chile.