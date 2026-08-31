¿Cuál es la mejor época para viajar a Nueva York a menores precios y sin aglomeraciones?

Nueva York es uno de los destinos turísticos más llamativos y atractivos del mundo, gracias a que reúne cultura, entretenimiento, historia, gastronomía y algunos de los lugares más reconocidos del planeta.

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Esta ciudad estadounidense ofrece atractivos como Times Square, Central Park, el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y Broadway, además de barrios como Manhattan, Brooklyn, Chinatown y Harlem. Para muchos viajeros, conocerla también representa la oportunidad de recorrer escenarios que han aparecido innumerables veces en películas, series y producciones musicales.

Allí los viajeros se encuentran con diversidad de planes para hacer como, por ejemplo, visitar museos de talla internacional y disfrutar de su amplia oferta de restaurantes, tiendas y espectáculos, así como eventos culturales durante todo el año.

Por todo lo anterior, para muchos turistas visitar Nueva York es una forma de conocer uno de los grandes símbolos de la vida urbana y experimentar de cerca una ciudad que tiene una fuerte presencia en la cultura popular.

Nueva York es una ciudad vibrante y de mucha vida nocturna. Foto: Getty Images

Meses más económicos

Ante esta realidad es bueno saber cuáles son los mejores meses del año para visitar este llamativo destino. Si bien es una ciudad a la que se puede ir en cualquier momento, si se busca lograr un poco de economía y disfrutar de la llamada temporada baja, la época indicada es enero, febrero y principios de marzo, pero se debe tener en cuenta que son meses con temperaturas muy frías.

Los menores precios se evidencian principalmente en tarifas de hoteles, pero también es más fácil conseguir entradas rebajadas. Broadway, por ejemplo, celebra la Broadway Week con entradas 2×1 y las reservas en restaurantes se pueden hacer más económicas durante la Restaurant Week.

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También hay quienes dicen que otros momentos para visitar Nueva York con poca gente es en los meses de primavera y otoño, especialmente a partir de mediados de septiembre y también en octubre, porque las temperaturas son más moderadas, no hay muchos turistas y los días son más largos lo que permite hacer una programación más completa.

Nueva York en verano

De forma contraria, hay quienes disfrutan de la época de verano. Durante los meses de junio, julio y agosto llegan muchos turistas, los precios incrementan, pero también tiene sus ventajas.

Vista panorámica de Manhattan por la noche, Nueva York. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las jornadas cuentan con más horas de luz, los principales atractivos suelen extender sus horarios de atención y la ciudad ofrece una amplia programación de actividades para disfrutar al aire libre. Los parques, mercados, conciertos, espectáculos y funciones de cine hacen parte de las alternativas disponibles durante la temporada.

Las condiciones climáticas también pueden ser favorables en determinados días. Aunque las temperaturas suelen ser elevadas, pueden presentarse jornadas más moderadas que resultan apropiadas para caminar por sus barrios y conocer sus principales atractivos.

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Además, esta época del año permite descubrir una faceta menos conocida de la ciudad: sus playas. Lugares como Coney Island, City Island y Staten Island reciben a residentes y visitantes que buscan refrescarse y escapar por unas horas del calor.