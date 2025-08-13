La ciudad del estado de Nueva York que fue elegida como el mejor destino turístico de Estados Unidos en 2025

CNN Travel seleccionó a Ithaca como el mejor pueblo/cuidad para visitar en Estados Unidos en 2025.

Este reconocimiento ha puesto al lugar por encima de sitios que tradicionalmente habían sido reconocidos como paraísos turísticos, como Asheville, en Carolina del Norte, y Bend, en Oregón.

¿Por qué es el mejor destino turístico de Nueva York?

Su fácil acceso a la naturaleza, su vibrante cultura universitaria y los sabores locales auténticos, han llevado a esta ciudad a posicionarse en el top de los mejores destinos turísticos de Estados Unidos.

Una naturaleza espectacular

Una de las razones más importantes por la que este lugar ha sido catalogado como el mejor por CNN Travel, se debe a su acceso a la naturaleza.

Esta ciudad se encuentra al sur del lago Cayuga (el más largo de los Finger Lakes), rodeada de tierras fértiles, bodegas, sidrerías y granjas que abastecen restaurantes centrados en productos locales.

Cuenta con más de 150 cascadas, en unos 16 kilómetros a la redonda, una cifra que sorprende a los visitantes que aman los espacios verdes que ofrece Estados Unidos.

También se puede disfrutar de dos de los parques estatales más emblemáticos como lo son el Buttermilk Falls y el Robert H. Treman State Park en donde el senderismo y el contacto con la naturaleza llaman poderosamente la atención.

La vida universitaria

Cornell University e Ithaca College son dos centros educativos que atraen a miles de estudiantes nacionales e internacionales cada año.

Esta integración traen consigo una multiculturalidad que aportan mucha vida a la ciudad, según lo registra Tompkins Weekly.

Así, quien visite Ithaca se podrá encontrar con conciertos, muestras de arte y ciclos de cine, hasta festivales gastronómicos y ferias agrícolas.

Las delicias de la gastronomía local

La gastronomía local es otro de los factores que influyeron en la decisión.

Moosewood, es considerado como el restaurante pionero del vegetarianismo en Estados Unidos, y nuevas propuestas como Angelheartso llaman la atención por su alta cocina internacional, lo que refuerza la imagen de Ithaca como una ciudad innovadora y diversa en sabores.

La naturaleza más la integración cultural hacen de Ithaca un lugar propicio para el turismo. | Foto: Getty Images

La importancia de este reconocimiento por parte de CNN Travel

El reconocimiento que tiene CNN hace que tenga una gran importancia el reconocimiento hecho a Ithaca como el mejor destino turístico de Estados Unidos en el 2025.

Se otorga anualmente como parte de la lista America’s Best Towns to Visit, de CNN Travel.

Este nombramiento coloca a Ithaca en el mapa como un destino de primer orden, elevando su perfil ante turistas de todo el mundo y posicionándola como “imperdible” en las listas de viajes.

Según autoridades de Visit Ithaca, este honor no solo es motivo de orgullo, sino también una herramienta clave para promocionar el destino y atraer visitantes, generando así ingresos que benefician directamente a la economía local.

Es así como Ithaca emerge como un destino en donde se equilibra la belleza natural y un ambiente cultural dinámico con las deliciosas propuestas gastronómicas.