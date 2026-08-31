El Huila es un territorio que combina paisajes naturales, patrimonio arqueológico, cultura, aventura y gastronomía, por lo que los viajeros que deciden visitar esta región del país encuentran diversidad de planes para hacer.

El destino del Huila donde se come uno de los mejores sancochos de gallina; un lugar ideal para el ecoturismo

La región cuenta con escenarios como el Desierto de la Tatacoa, el Parque Arqueológico de San Agustín, el Estrecho del Magdalena y diferentes cascadas, montañas y miradores que permiten realizar actividades al aire libre y conocer la diversidad de sus paisajes.

Es un destino ideal para realizar recorridos por sitios arqueológicos, hacer observación de estrellas y disfrutar de la naturaleza, la aventura y el turismo rural. Uno de sus municipios es Isnos, un lugar que les ofrece a los turistas variedad de cascadas, ruinas precolombinas y trapiches artesanales, con diversidad de escenarios para conocer y disfrutar.

Uno de ellos es el Salto del Mortiño, que encanta con una de las cascadas más altas de la región, de la cual se puede apreciar su majestuosidad, pero donde los viajeros encuentran diversidad de actividades para desarrollar, disfrutando no solo de la naturaleza, sino de la aventura.

Este es un escenario que se ha vuelto muy famoso por el Puente y mirador de Cristal, desde el cual se puede ver de forma privilegiada como cae el agua desde lo más alto hasta el fondo de la tierra.

Es un atractivo que permite caminar sobre una estructura de vidrio suspendida a más de 200 metros de altura. Es un espacio perfecto para tomarse fotos y admirar la naturaleza.

Sin embargo, no es lo único que encuentran los turistas en este lugar. Allí también es posible hacer canopy, motar en bicicletas suspendidas sobre una cuerda en el aire, montarse en una hamaca extrema, vivir la adrenalina de una cauchera humana y divertirse en carros chocones. También hay un columpio extremo, karts y más encantos que vale la pena conocer.

Uno de los atractivos en el Salto del Mortiño es el Puente de cristal. Foto: Cortesía Salto del Mortiño/API.

¿Qué más hacer en el municipio de Isnos?

En Isnos también se puede conocer el Salto de Bordones con cerca de 400 metros de altura, una de las caídas de agua más imponentes del Huila y que, además, figura entre las más altas de Colombia. Su nombre estaría relacionado con la particular forma que adquiere la caída de agua, semejante a un bordón.

Además de contemplar la cascada desde los diferentes puntos de observación, los visitantes pueden descender por la montaña hasta acercarse a su base e incluso darse un baño cuando las condiciones climáticas lo permiten. El recorrido también ofrece lindas vistas del paisaje, convirtiendo el lugar en un atractivo ideal para disfrutar de la naturaleza y la fotografía.