Tipacoque es uno de los 123 municipios que integran el departamento de Boyacá, uno de los más encantadores de Colombia.

Ubicado a 170 kilómetros de Tunja, el origen de esta población se dio tras la donación de una hacienda a unos padres agustinos luego de la muerte de su primer propietario, según relata el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

“A finales del siglo XVI, los agustinos habían construido el convento de San Agustín de Tunja, el cual ocupaba el segundo lugar en importancia en el Nuevo Reino de Granada, y del que hacían parte haciendas como Tipacoque, Otenga y Belén de Chámeza. A mediados del siglo XIX, ocurrió una desamortización de ‘Bienes de manos muertas’, lo que acabaría con la mayoría de las propiedades de las comunidades religiosas, entre ellas, Tipacoque”, señala la publicación.

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“Años más tarde, la propiedad pasó a manos de la familia Calderón Reyes. Luego, a la familia Calderón Tejada y, posteriormente, a los Caballero Calderón, quienes continuaron con la hacienda mientras poco a poco se iba poblando la región. Solo hasta 1968, la población fue elevada a municipio, después de haber sido parte de Soatá”, añade en su relato.

“Ilustres personajes”

Tipacoque es conocido con el apodo de ‘tierra de caballeros’. “Se cuenta que por sus sendas y montañas caminaron ilustres personajes que dejaron como legado a las generaciones posteriores ese distintivo de gente noble, dedicada y buena”, subraya Situr Boyacá.

La hacienda Tipacoque es uno de los lugares para visitar en este municipio boyacense. Foto: Situr Boyacá

Su territorio se ubica en la cordillera Oriental y ofrece buenas condiciones para el cultivo de tabaco negro, cítricos, mango, fríjol, maíz y papaya. También se llevan a cabo actividades como ganadería, minería y el comercio de productos artesanales, entre los que se destacan adornos, sombreros y tapetes elaborados con fique o con hojas de mazorca.

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Lugares atractivos

Entre los principales sitios de interés se encuentra la hacienda de la familia Calderón, lugar donde reposan las cenizas del escritor Eduardo Caballero Calderón. También se puede recorrer el sendero en la vereda La Calera, un camino real perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los cultivos de tabaco que rodean las fincas.

Otros sitios destacados son el desierto de Jutua y el mirador del cañón del Chicamocha.

En relación con los eventos culturales, las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores, son las de mayor relevancia.