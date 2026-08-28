El encantador municipio boyacense cuyo nombre se debe a su parecido con un poblado italiano

Boyacá es uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia, reconocido por sus paisajes montañosos, pueblos coloniales y riqueza histórica.

Entre sus principales atractivos se encuentran Villa de Leyva, el Lago de Tota, el Parque Nacional Natural El Cocuy y el Puente de Boyacá. Además, ofrece actividades como senderismo, ecoturismo, visitas a museos y recorridos por lugares relacionados con la Independencia de Colombia.

Uno de sus 123 municipios es Jenesano, ubicado a 29 kilómetros de Tunja, aproximadamente a 50 minutos de distancia en vehículo.

Su primer nombre fue Piranguatá, el cual fue cambiado por el impulso del sacerdote Andrés María Gallo, en 1830, quien le encontró parecido con el paisaje natural de la localidad italiana de Genazzano, ubicada en la provincia de Roma, en el centro del país europeo.

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Ya en el siguiente siglo la Corporación de Turismo de Boyacá lo declaró en 1999 como el pueblo más lindo de Boyacá.

“Y no era para menos, la amabilidad de la gente, el clima, el paisaje que lo rodea, la cultura, el aspecto colonial, entre otras cualidades que aún conserva, fueron méritos suficientes para haberse ganado esa distinción y continuar siendo destino obligado de las maravillas boyacenses imperdibles”, explica el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

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Geografía y economía

El territorio de Jenesano está rodeado por los páramos de Vijagual y El Rabanal. Su afluente principal es el río que lleva su mismo nombre.

La cabecera municipal está situada a una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 18 °C. Sus principales cultivos son de maíz, papa, feijoa, durazno, pera, ciruela, tomate de árbol y manzana. Este último producto es reconocido por su calidad y es comercializado en otras regiones.

Así se ve Jenesano en Navidad. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía Jenesano Boyacá / API

“Los habitantes también se dedican a la ganadería, al comercio, a las artesanías y al desarrollo del turismo local en crecimiento”, agrega Situr.

Los principales sitios de interés del municipio son la plaza principal y la iglesia de estilo barroco; la cascada Baganeque; la finca Tierra Grata, donde se produce vino de feijoa; el puente colgante Los Recuerdos de Ella; el río Teatinos y sus cascadas; el Parque Recreativo y Agroindustrial La Granja; el Alto de Rodríguez, y centros recreacionales con piscinas y restaurantes que abren sus puertas a lugareños y visitantes.