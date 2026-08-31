Antioquia es considerado uno de los mejores destinos turísticos para los viajeros, gracias a su diversidad de paisajes, pueblos y gastronomía. Medellín, su capital, combina una amplia oferta cultural y urbana, mientras que municipios como Guatapé, Jardín, Jericó y Santa Fe de Antioquia permiten conocer arquitectura tradicional y paisajes naturales.

El rincón de Antioquia donde vivió la primera santa de Colombia: un destino lleno de historia y café

En sus tierras los viajeros se encuentran con diversidad de opciones, desde montañas, cascadas, ríos y reservas naturales para quienes buscan actividades al aire libre, hasta pueblos coloniales y espacios culturales para quienes prefieren planes más tranquilos.

En medio de esa amplia oferta se encuentra un destino ubicado a menos de dos horas de la capital. Se trata de un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, que comparte el nombre con una reconocida ciudad italiana y que deslumbra con sus lindos paisajes y una gran tradición cafetera. Su nombre es: Venecia.

Cerro Tusa, un ícono de la naturaleza no solo en Venecia, sino en Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Venecia, Antioquia

A este municipio se le reconoce por tener la pirámide natural más alta de Colombia y por ofrecerles a los viajeros diversidad de encantos que vale la pena conocer si se está de paso por esta región del país.

Esa montaña es conocida como el Cerro de Tusa y es un lugar que cautiva por las vistas panorámicas que ofrece de la región, gracias a su particular silueta puntiaguda, que sobresale entre las montañas del entorno. Además, se encuentra a una altura de más de 1.900 metros sobre el nivel del mar, lo que contribuye a la belleza de sus paisajes.

El encantador municipio del suroeste antioqueño conocido como el ‘paraíso’, un destino con historia y grandes atractivos naturales

A diferencia de las grandes pirámides levantadas en Egipto, este mágico destino colombiano se encuentra rodeado de extensas zonas verdes que complementan su particular paisaje y se han convertido en uno de sus principales atractivos para los visitantes.

De acuerdo con Turismo Antioquia Travel, este lugar despierta el interés de numerosos aventureros que buscan el reto de ascender hasta su cima y disfrutar de una experiencia diferente. En los alrededores también hay fincas que ofrecen opciones de alojamiento, piscinas naturales y actividades para complementar la visita y aprovechar el entorno natural.

Este destino antioqueño tiene varios atractivos para conocer. Foto: Redes- Alcaldía Municipal Venecia, Antioquia / Museo Cerro Tusa Zenufaná

Otros atractivos de este destino

Sin embargo, esta gran montaña natural no es el único atractivo de Venecia. Allí también es posible visitar las cuevas de Santa Catalina, también conocidas como La Colina del Cuevero, ubicadas en el sector occidental del municipio.

Así mismo, la riqueza natural del municipio se aprecia en el Cerro Bravo, una de las montañas de la cordillera Central. Su ecosistema permite encontrar una variedad de especies vegetales propias de las zonas tropicales de altura, entre ellas musgos de diferentes tonalidades, palmas, orquídeas y anturios, que aportan diversidad y atractivo al paisaje.

Estos son los encantos del municipio antioqueño que es apodado ‘patrimonio cultural del suroeste’, un destino con historia y tradición

Otros puntos que pueden incluirse en un recorrido por Venecia son la Piedra del Sacrificio y el Mirador Turístico Miraflores. La primera se localiza a unos 30 metros de la carretera que comunica al municipio con el corregimiento de Bolombolo, frente al Cerro Tusa y la Diosa del Espejo. El mirador, por su parte, está situado en la zona alta de Venecia y permite acercarse a experiencias relacionadas con la cultura cafetera y la vida campesina.

Este municipio tiene una profunda tradición cafetera gracias a su ubicación en las montañas del suroeste antioqueño y a su historia, por lo que uno de los mejores planes es visitar las fincas donde se cultiva el grado y deleitarse con una deliciosa taza de café.