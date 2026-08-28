Las vacaciones representan para muchos una oportunidad para hacer una pausa, dejar atrás arduos días de trabajo y disfrutar de nuevos destinos, mientras se comparte en familia. Sin embargo, antes de comenzar el viaje, hay una tarea que puede convertirse en un verdadero desafío: decidir qué llevar en la maleta.

Tres tonos de ropa que le ayudan a ahorrar espacio a la hora de empacar la maleta; son fáciles de combinar

No se trata únicamente de escoger la ropa favorita. El equipaje debe ajustarse a las condiciones establecidas por cada aerolínea, especialmente en lo relacionado con dimensiones, peso y artículos permitidos, y para ello hay métodos fáciles de aplicar.

Uno de ellos es el 3-3-3, una estrategia que comenzó a ganar relevancia en TikTok gracias a la influencer Rachel Spencer. El truco consiste en limitar la selección de ropa y calzado a un grupo reducido de piezas que puedan combinarse entre sí para crear diferentes estilos durante el viaje.

El método del 3-3-3 es ideal para quienes prefieren viajar ligeros de equipaje. Foto: Getty Images

La regla es fácil de recordar: tres prendas inferiores, tres prendas superiores y tres pares de zapatos. Así se conforma un conjunto de nueve elementos que pueden utilizarse en diversas ocasiones y momentos del día, teniendo en cuenta el destino, la temperatura y la agenda prevista para el viaje.

Tres prendas para la parte inferior

En este práctico método, pantalones, jeans y faldas pueden formar parte de las prendas para la parte inferior. La recomendación es optar por ropa que permita crear diferentes combinaciones y que pueda utilizarse en más de un tipo de actividad.

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Por ejemplo, un pantalón cómodo puede ser útil tanto durante los trayectos como en los recorridos turísticos. Un jean también resulta práctico porque puede combinarse fácilmente con diferentes prendas y utilizarse en distintos momentos del día.

Para completar esta selección, se puede escoger una pieza un poco más elegante. Esta puede utilizarse durante una cena o una ocasión especial, pero también adaptarse a un plan informal si se combina con los accesorios adecuados.

Empacar la maleta de forma adecuada es clave para ganar espacio. Foto: Getty Images

Tres prendas para la parte superior

En este caso es importante tener en cuenta el clima del destino. A partir de esa respuesta se pueden seleccionar opciones como una camiseta, una camisa y una chaqueta, procurando que todas puedan combinarse entre sí.

Los colores neutros facilitan esta tarea porque permiten crear diferentes conjuntos sin necesidad de llevar demasiadas prendas. La longitud de las mangas y el tipo de chaqueta dependerán de la temperatura y de las condiciones del lugar que se visitará.

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Tres opciones de calzado

Los zapatos son uno de los elementos que más espacio ocupan en una maleta, por lo que elegirlos correctamente resulta fundamental. Una de las alternativas debería ser un par de zapatillas cómodas, especialmente útiles para caminar.

Aprenda a empacar su maleta de viaje de forma inteligente y con estilo. Foto: Getty Images

Una segunda opción puede ser un calzado plano que tenga una apariencia un poco más elegante, mientras que el tercer par puede reservarse para ocasiones especiales. En este último caso, pueden ser zapatos con tacón o botas, según el destino, el clima y las actividades planeadas.

Este método permite ganar espacio en la maleta y viajar ligero de equipaje, pues al limitar la cantidad de ropa y calzado, se libera espacio para otros elementos importantes, como ropa interior, bolsos, accesorios y artículos personales que pueden resultar indispensables durante el viaje.