Tres tonos de ropa que le ayudan a ahorrar espacio a la hora de empacar la maleta; son fáciles de combinar

Viajar es uno de los planes que más les gustan a muchas personas. Es una forma de romper la rutina y vivir experiencias diferentes mientras se disfruta con la familia o los amigos.

Cambiar de entorno, conocer nuevos lugares, sabores y costumbres genera una sensación de novedad y libertad que ayuda a reducir el estrés y a reconectarse consigo mismo.

Dos técnicas infalibles para empacar zapatos y ahorrar espacio en la maleta

Para otros, salir de viaje es una forma de crecimiento personal, pues conocer otras culturas amplía la mente, fomenta la empatía y crea recuerdos que se vuelven parte de la identidad de cada persona. Para muchos, no se trata solo de ir a un lugar distinto, sino de vivir experiencias y compartir momentos con otros.

En este proceso hay un aspecto que para muchos resulta relevante y es el equipaje. Hay quienes prefieren llevar una maleta de bodega, mientras que otros prefieren llevar solo lo necesario en un equipaje pequeño, y aquí juega un papel determinante la ropa que se empaca.

Los tonos que elige dependen del destino y tipo de actividades que planea realizar, pero hay algunos que se ajustan a todo tipo de viaje. Foto: Getty Images

La importancia de los colores de la ropa

Para ahorrar espacio, una estrategia que no falla es empacar los colores indicados con la idea no solo de que combinen, sino de que se ajusten a diferentes momentos. Así las cosas, los tonos neutros suelen ser los más indicados.

Si el viajero opta por estos colores, puede mezclar y combinar sin preocuparse de que las piezas no se vean bien, lo que ayuda a maximizar las opciones de vestimenta sin llevar demasiada ropa. Cuando se trata de viajes largos, esta es una buena técnica porque facilita la creación de conjuntos adecuados para el desarrollo de distintos planes y en diversas condiciones climáticas.

Guía práctica para empacar maleta para un viaje de dos semanas; sin excederse en peso ni en costos

Si bien la ropa que se empaque depende mucho del lugar al que se viaje y de la agenda que se tenga prevista, lo cierto es que esta combinación de tonos se ajusta bien a diversos destinos y actividades. Colores como el blanco, beige, gris claro y tonos crudos son una buena opción. Estos son sus beneficios.

Blanco: Este tono es versátil, funcional y atemporal. Una prenda blanca combina fácilmente con cualquier otro color, lo que permite armar varios outfits con pocas piezas y viajar más ligero. Además, funciona bien tanto para planes informales como para ocasiones más elegantes, adaptándose a distintos climas y momentos del día. Es un tono que transmite frescura y limpieza, ideal para destinos cálidos.

Los colores de la ropa son clave a la hora de empacar la maleta. Foto: Getty Images

Beige: Este tono neutro es elegante y muy fácil de combinar. Al igual que el blanco, funciona como una base perfecta para crear distintas combinaciones, ya que armoniza bien con tonos claros, oscuros y colores más vivos. Esto ayuda a optimizar espacio y a viajar de manera más práctica. Es atemporal y no pasa de moda, por lo que se adapta a distintos destinos y aporta un estilo natural y equilibrado al vestuario de viaje.

Gris claro: Este tono se caracteriza por ser moderno y versátil, que combina con facilidad con blancos, negros, beige y tonos más intensos, lo que permite crear múltiples opciones de vestimenta. Además, proyecta un estilo sobrio y elegante sin ser rígido, funciona bien tanto para planes casuales como para ocasiones más formales y se adapta a distintos climas y destinos.