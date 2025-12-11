Dos técnicas infalibles para empacar zapatos y ahorrar espacio en la maleta

Empacar la maleta puede convertirse en uno de los mayores retos a la hora de viajar. Si bien parece una tarea fácil, lo cierto es que este proceso debe hacerse teniendo en cuenta algunas técnicas o lineamientos que ayudan no solo a que quede bien empacada, sino a ahorrar espacio y evitar sobrecostos.

Sin duda, el calzado hace parte fundamental de los artículos que se deben llevar en el equipaje, pero antes de empacar se debe seleccionar teniendo en cuenta aspectos como el propósito del viaje y las condiciones climáticas.

Por ejemplo, para un viaje corto, un par de zapatos versátiles que puedan combinarse con diferentes conjuntos es suficiente, mientras que para estancias más largas, es conveniente contar con varias opciones. La regla básica es llevar tres pares: uno de deportivos, otro más casual o sandalias, y un par adicional para ocasiones especiales.

Hay claves para empacar los zapatos en la maleta y evitar ocupar mucho espacio. | Foto: Getty Images

Dado que se trata de artículos que en muchas ocasiones ocupan un espacio importante dentro del equipaje, hay técnicas que ayudan a optimizar este proceso. Estas son dos de ellas, según el sitio web Beis Travel.

Suelas al costado

Este método se relaciona con forrar los laterales de la maleta con zapatos y dejar el espacio central libre para guardar el resto de artículos imprescindibles. Aquí el truco está en poner los zapatos con las suelas tocando las paredes de la maleta.

Se ubica uno junto al otro para ahorrar espacio y que quepan más pares. Cuando ya se acomoden todos los zapatos, se ubican las prendas y los demás artículos que les den soporte y estos no se muevan. Si el calzado se ubica bien, en el centro debería quedar espacio suficiente para empacar lo demás.

Se dice que con esta técnica, en una maleta pequeña deberían caber al menos dos pares de zapatos en cada lado y en una grande esa proporción se duplica.

La forma como se empaquen los zapatos en la maleta es clave para ahorrar espacio. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En la parte inferior

Otra forma de empacar estos artículos haciendo un uso adecuado del espacio es ubicarlos en la parte inferior de la maleta. Se dice que colocar los zapatos planos en la zona de abajo puede parecer similar a ponerlos arriba, pero en realidad esta técnica es más eficiente y brinda algunos beneficios.

Por ejemplo, permite cerrar la maleta con mayor facilidad, evitando que estos artículos se amontonen y sea difícil correr la cremallera por el exceso de cosas superiores.