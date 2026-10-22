Hay destinos en el mundo que se distinguen por ofrecer condiciones especiales que hacen de la estancia una experiencia agradable y contribuyen al bienestar y la felicidad, tanto de sus habitantes como de quienes los visitan.

Ni Roma ni París: esta es la capital europea elegida como el destino más feliz del mundo para los viajeros

Con valores agregados que van desde la oferta cultural y la gran cantidad de zonas verdes hasta barrios llenos de vida y calles pintorescas, estos lugares son considerados ideales para todos.

Dado lo anterior, la revista especializada en turismo Time Out elabora su listado de las ciudades más felices del mundo a partir de una encuesta internacional en la que participan miles de residentes.

Para determinar cuáles ofrecen mayores niveles de felicidad, tiene en cuenta la percepción de sus habitantes sobre su calidad de vida, el ambiente de la ciudad y las experiencias cotidianas que disfrutan en ella.

En la edición de 2026, más de 24.000 personas participaron en la encuesta y respondieron a cinco afirmaciones relacionadas con su bienestar: si su ciudad las hace felices, si se sienten más felices allí que en otros lugares, si perciben una actitud positiva entre sus habitantes, si disfrutan de las experiencias cotidianas y si la felicidad en su entorno ha aumentado recientemente.

La Plaza Botero es uno de los espacios culturales más importantes de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Posteriormente, analizó los resultados para identificar las ciudades con el mayor porcentaje de respuestas positivas. Para asegurar una representación internacional, el listado final de 20 ciudades incluyó únicamente a la mejor posicionada de cada país y en el listado incluyó a dos de Suramérica, una de las cuales es colombiana. Se trata de Medellín y São Paulo.

Los encantos de estas ciudades

La publicación ubicó a la capital antioqueña en el cuarto lugar del ranking de las ciudades más felices del mundo en 2026, destacando la percepción positiva de sus habitantes sobre la vida cotidiana.

Colombia tiene una única ciudad en el ranking de las más felices del mundo; hay más de 1.000 en la lista

Uno de los elementos que resalta la publicación sobre esta ciudad colombiana es su localización en el Valle de Aburrá, rodeado de montañas y una exuberante vegetación que integra la naturaleza al paisaje urbano y permite contemplarla desde diferentes puntos de la ciudad.

Medellín es una de las ciudades más felices del mundo. Foto: LUISEFEVIDEOS - stock.adobe.com

Asimismo, Time Out destaca la riqueza arquitectónica de la capital antioqueña, donde las construcciones de estilo colonial se mezclan con obras contemporáneas que incorporan referencias al entorno natural.

La gastronomía también ocupa un lugar importante, gracias a la combinación de los sabores tradicionales de Antioquia con una oferta culinaria moderna y diversa. Preparaciones emblemáticas como la bandeja paisa, las arepas y el sancocho conviven con restaurantes de cocina internacional, cafés y propuestas de alta cocina que enriquecen la experiencia gastronómica de residentes y visitantes.

Así es el “lugar más feliz del mundo”: está en Latinoamérica y enamora con sus playas y sitios históricos

En el caso de São Paulo, se ubicó en el puesto número 12, destacando su variada oferta gastronómica y sus espacios verdes, dos aspectos que enriquecen la experiencia urbana y ofrecen alternativas de ocio y disfrute para residentes y visitantes.

São Paulo es una de las ciudades más felices de Suramérica. Foto: Getty Images

La ciudad también sobresale por su diversidad cultural, su intensa vida artística y una amplia oferta de bares, restaurantes y eventos. Esta combinación la convierte en un destino dinámico, donde conviven distintas expresiones culturales y propuestas de entretenimiento.