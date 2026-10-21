Colombia es un destino que cuenta con una amplia variedad de playas que sobresalen por sus paisajes y atractivos naturales. De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, el país tiene cerca de 2.900 kilómetros de costas, distribuidos entre el mar Caribe, con 1.600 kilómetros, y el océano Pacífico, con otros 1.300 kilómetros.

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Destinos como Santa Marta, San Andrés y Providencia, Cartagena, las islas del Rosario y Capurganá figuran entre los lugares más conocidos por los viajeros. No obstante, para quienes disfrutan de espacios más tranquilos y menos concurridos, hay otros paraísos que vale la pena conocer.

Varias de esas opciones se encuentran en Tolú, municipio de Sucre. Este territorio reúne diversos atractivos costeros en el golfo de Morrosquillo. Las opciones son variadas y en ellas se incluyen las playas El Francés, Palo Blanco y la Caimanera.

Playa El Francés

Este es un lugar que combina aguas tranquilas y poco profundas con vegetación nativa en un entorno propicio para descansar y entrar en contacto con la naturaleza. El azul turquesa del mar, la luminosidad del cielo y el paisaje costero son solo tres de sus encantos.

La playa El Francés es uno de los lugares imperdibles en el golfo de Morroquillo. Foto: Golfo de Morrosquillo/API.

El portal turístico Golfo de Morrosquillo destaca este balneario por su belleza, que atrae tanto a los habitantes de la región como a los visitantes. La arena dorada, el movimiento tranquilo del mar y la presencia de cocoteros y otras especies vegetales le dan un encanto particular, por lo que es una alternativa para quienes viajan en familia y desean pasar tiempo junto al agua.

A este paraíso, ubicado a unos 20 minutos del casco urbano de Tolú, se puede llegar en mototaxi. Sus condiciones también permiten disfrutar de distintas actividades acuáticas, como el buceo, de acuerdo con las características del lugar y las condiciones del mar.

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Palo Blanco

El mencionado sitio web indica que este sector destaca por sus paisajes costeros, donde las aguas de intenso color azul contrastan con la arena gris clara y el cielo despejado. Su oleaje suave y su ambiente apacible lo convierten en un lugar atractivo para quienes buscan disfrutar del mar y contemplar la naturaleza. La combinación de colores y la tranquilidad del entorno también hacen de este rincón un escenario de interés para los amantes de la fotografía y los paisajes naturales.

Uno de sus principales atractivos es la boca de Palo Blanco, un canal natural que comunica la ciénaga de manglar del mismo nombre con el mar. Este ecosistema contribuye a la riqueza natural del sector, pues los manglares sirven de refugio para diversas especies de fauna, entre ellas aves y organismos marinos.

Las playas de Tolú se caracterizan por su belleza y tranquilidad. Foto: Getty Images

La Caimanera

Otra alternativa para disfrutar de los atractivos naturales de esta zona de Sucre es La Caimanera, un destino que permite combinar los planes de playa con recorridos por ecosistemas de manglar. Entre las actividades que pueden realizar los viajeros están los paseos en bote, la observación de fauna y flora, y la toma de fotografías de sus paisajes.

La visita también ofrece la oportunidad de conocer la gastronomía local. En el sector hay restaurantes y bares donde se pueden degustar preparaciones de mariscos y disfrutar de bebidas refrescantes, una opción para complementar la experiencia junto al mar.