Boyacá es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia. Con sus 123 municipios, este departamento ofrece diversidad de posibilidades para los viajeros, quienes se encuentran con una gran belleza natural, historia, pueblos coloniales y deliciosa gastronomía.

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Una de esas muchas posibilidades para conocer en esta región es Güicán de la Sierra, un encantador municipio que alberga uno de los tesoros naturales más imponentes de Colombia: la Sierra Nevada de Güicán, un santuario de montañas blancas, lagunas de colores y senderos mágicos que conectan el cuerpo y el espíritu con la naturaleza.

Información de la Alcaldía indica que Güicán de la Sierra es la puerta de entrada a los picos más imponentes del oriente colombiano, como el Ritacuba Blanco, el más alto de la cordillera oriental, ubicado a más de 5.400 metros sobre el nivel del mar.

Güicán es también el ingreso oficial al Parque Nacional Natural El Cocuy, el acceso más tradicional y seguro hacia los senderos autorizados en este paraíso natural.

Los datos oficiales indican que en las tierras de este municipio los viajeros se encuentran con “paisajes sagrados: lagunas turquesas, frailejones gigantes, amaneceres dorados y la energía pura del páramo”.

La Sierra Nevada es uno de los principales atractivos de Güicán, en Boyacá. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), la riqueza natural de Güicán de la Sierra es uno de sus mayores atractivos, pues cerca del 81 % de su jurisdicción corresponde al área de la sierra, lo que le otorga un enorme potencial para el ecoturismo y las actividades de aventura.

A sus paisajes de alta montaña se suman la presencia de comunidades indígenas y un patrimonio cultural en el que convergen las tradiciones ancestrales y las creencias religiosas.

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Una de las historias más conocidas es la de la Morenita de Güicán, una imagen de la Virgen que, según la tradición, fue encontrada por indígenas en una cueva y adquirió su tonalidad oscura por el humo de las hojas de laurel y frailejón utilizadas para alumbrarla. En 1756, la imagen fue trasladada en procesión hasta la capilla del pueblo, dando origen a una devoción que permanece viva.

Lugares de interés

Además de la Sierra Nevada de Güicán, en este destino los viajeros pueden disfrutar de aguas termales de la vereda San Luis, un espacio para relajarse y disfrutar del entorno natural de la región.

El sendero de Ritacuba es uno de los más seguros y autorizados para el paso de los viajeros. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

A estos encantos se suma el Peñón de la Gloria o de Los Muertos, un sitio rodeado de relatos locales sobre los suicidios colectivos atribuidos a integrantes del pueblo indígena U’wa.

En torno a esta comunidad también está el Monumento a la Dignidad, una imponente escultura ubicada en el parque principal que rinde homenaje a la identidad, la resistencia y la memoria de este pueblo indígena.

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También están la Gruta de Cuchumba, un espacio de valor religioso y cultural asociado con la leyenda del hallazgo de la Virgen morena, y la iglesia de Güicán, templo que alberga la imagen de la Morenita y recibe a fieles y visitantes interesados en su historia, sus tradiciones y las creencias relacionadas con milagros y curaciones.