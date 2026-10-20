El país de Centroamérica que pocos conocen: 10 experiencias únicas que son imperdibles para quien visite este destino

Nicaragua se está convirtiendo en uno de los destinos más llamativos de Centroamérica para quienes buscan aventura, naturaleza y cultura sin gastar demasiado. Aunque durante años fue vista como una parada para los viajeros que recorrían varios países de la región, cada vez atrae a más turistas interesados en descubrir sus paisajes, tradiciones y experiencias particulares.

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Conocido localmente como Nica, este país reúne volcanes, reservas naturales, ciudades coloniales, playas ideales para practicar surf y una costa caribeña con identidad propia. Entre sus principales atractivos está Granada, una ciudad que destaca por sus calles empedradas, iglesias históricas y edificios coloniales.

Allí, los visitantes pueden conocer el Convento de San Francisco, disfrutar de las vistas desde la Iglesia de la Merced y probar el vigorón, un plato típico preparado con yuca, cerdo crujiente, repollo y tomate.

'Sandboard' en Nicaragua. Foto: Getty Images

Otra experiencia llamativa se encuentra en el Parque Nacional Volcán Masaya, donde los viajeros pueden realizar excursiones nocturnas para observar el resplandor del magma en el cráter Santiago, conocido como la Boca del Infierno.

Para quienes prefieren la historia y la literatura, León ofrece arquitectura colonial, museos y una importante tradición cultural. En esta ciudad también se puede visitar la casa donde vivió el poeta Rubén Darío, considerado el padre del modernismo.

Los amantes de la aventura pueden dirigirse al cerro Negro para practicar sandboard, una actividad que consiste en deslizarse por las laderas de ceniza volcánica después de subir hasta la cima. La experiencia combina adrenalina y paisajes poco comunes en otros destinos de la región.

Las Tierras Altas del Norte también tienen su encanto. Sus fincas cafetaleras, senderos y bosques nubosos permiten descubrir una gran diversidad de flora y fauna. En reservas como Miraflor, los visitantes pueden observar orquídeas y distintas especies de aves, incluido el colorido quetzal.

Para conocer las tradiciones locales, los Pueblos Blancos, en la región de Masaya, ofrecen una mirada a la artesanía nicaragüense. San Juan de Oriente es reconocido por su cerámica, mientras que Catarina se distingue por sus viveros y flores.

En el lago de Nicaragua se encuentra Ometepe, una isla formada por dos volcanes que cuenta con bosques tropicales, cascadas, alojamientos ecológicos y experiencias relacionadas con el cacao. Por su parte, San Juan del Sur atrae a viajeros que buscan música y diversión gracias al Sunday Funday, una fiesta popular que reúne a visitantes en distintos establecimientos con piscinas y sesiones de baile.

La Costa Esmeralda, especialmente playa Popoyo, es otro punto destacado para practicar surf y disfrutar de actividades como yoga y meditación. Sus paisajes costeros y aguas termales complementan la experiencia.

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Finalmente, las islas del Maíz ofrecen una cara diferente del país. Big Corn y Little Corn se caracterizan por sus playas, opciones de buceo, gastronomía marina y cultura criolla. Little Corn sobresale por su ambiente tranquilo y sus calles sin automóviles.

Con esta variedad de propuestas, Nicaragua se posiciona como una alternativa para quienes desean combinar aventura, descanso y cultura. Desde volcanes con actividad hasta playas caribeñas, el país ofrece experiencias que convierten cada recorrido en una oportunidad para descubrir otra faceta de Centroamérica.