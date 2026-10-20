São Paulo registra más de 15.000 reservas gracias a la Fórmula 1

La Fórmula 1 se prepara para uno de los momentos más esperados de su temporada con el Gran Premio de São Paulo, que se disputará del 6 al 8 de noviembre de 2026 en el histórico circuito de Interlagos. La competencia llega en la recta final de un campeonato marcado por el dominio de Mercedes, con el joven italiano Kimi Antonelli al frente de la clasificación de pilotos, y el resurgimiento de Max Verstappen, quien ha devuelto a Red Bull al primer plano con sus recientes victorias.

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Antes de que los motores comiencen a rugir en Interlagos, la Fórmula 1 ya moviliza viajes internacionales hacia São Paulo. Según datos de Embratur, se contabilizan 14.933 reservas aéreas del exterior para viajar entre el 4 y el 11 de noviembre de 2026, frente a 14.763 en el periodo equivalente de 2025. El crecimiento del 1,15 %, basado en reservas efectuadas hasta el 24 de septiembre, muestra el movimiento turístico alrededor de una de las grandes citas del automovilismo.

La carrera ofrece una razón para viajar, pero la experiencia no termina en el circuito. Para los colombianos interesados en conocer Brasil, São Paulo reúne gastronomía, museos, barrios culturales, compras y entretenimiento. Así, una escapada deportiva puede convertirse también en un recorrido urbano con actividades para distintos perfiles de viajero.

Playa de Asturias en Guarujá, São Paulo, Brasil, vista desde arriba. Foto: Getty Images/iStockphoto

Reservas internacionales y gasto turístico alrededor del evento

Argentina encabeza las reservas internacionales para esa semana, con 3.685 y un gasto promedio por turista de USD 691. Le sigue Estados Unidos, con 2.237 reservas y un gasto por visitante de USD 1.742,30. México registra 593 reservas, un aumento del 54,83 % frente a las 383 del periodo comparable de 2025, y un gasto por viajero de USD 1.775,90. Chile, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, España y Japón también figuran entre los diez principales mercados y suman 3.437 reservas.

Más allá de Interlagos: gastronomía, cultura y entretenimiento

São Paulo sobresale en la oferta brasileña por su gastronomía, su agenda cultural y su vida urbana. Quienes visiten la ciudad durante el Gran Premio pueden complementar la carrera con recorridos por espacios culturales, experiencias culinarias y actividades de entretenimiento. Este atractivo es relevante para el público colombiano: un documento de Embratur sobre hábitos de viaje señala que la gastronomía y la cultura interesan, cada una, al 42 % de los viajeros colombianos consultados, y la aventura y los deportes al 41 %.

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La Fórmula 1 también sirve como vitrina internacional. El análisis de Embratur destaca que la presencia de viajeros sudamericanos y de mercados más lejanos permite dar visibilidad a la diversidad de experiencias de la ciudad y ampliar el interés por el destino más allá de los días de competencia..

Una puerta de entrada para descubrir otros destinos de Brasil

São Paulo puede ser el punto de partida para una estadía más amplia. Además de las actividades urbanas, el viajero puede evaluar extensiones hacia el litoral norte paulista o combinar ciudades brasileñas de acuerdo con el tiempo disponible. En el caso del mercado colombiano, el 90,9 % de las llegadas a Brasil se realiza por vía aérea, lo que subraya la importancia de la conectividad para estructurar estos recorridos.

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Con el Gran Premio como atractivo inicial, el viaje puede conectar la emoción del automovilismo con experiencias gastronómicas, artísticas y culturales. Para São Paulo, la presencia de visitantes internacionales representa una oportunidad de mostrar una ciudad que va mucho más allá de la pista; para el viajero colombiano, la posibilidad de descubrir otra faceta de Brasil.