Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), cambió de decisión en menos de 24 horas y confirmó que participará en el debate televisivo del próximo domingo con Luiz Inácio Lula da Silva. El movimiento llegó después de que el mandatario anunciara que sí asistiría al encuentro, una secuencia que el senador presentó como una jugada para obligar a su rival a confirmar su presencia.

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“Lula, qué previsible eres, ¿no? Bastó que dijera que no iba a participar en el debate de Band para que tú, al minuto siguiente, dijeras que sí ibas a ir. Y claro que voy a estar en el debate, solo quería que lo confirmaras”, afirmó el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro en un video publicado en sus redes sociales este miércoles.

El candidato, de 45 años, había anunciado el martes que no acudiría al debate organizado por la cadena Band. Sin embargo, la emisora decidió mantener el evento y contemplaba exhibir el atril vacío de Flávio junto al de Lula, una imagen que habría dejado al senador ausente frente al presidente.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro y el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AP

Ese mismo martes, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) confirmó su asistencia y llamó a su adversario a presentarse para que los brasileños pudieran comparar sus propuestas.

“Espero que mi adversario comparezca para que el pueblo tenga conocimiento de las diferencias de programas y candidaturas. Yo estaré allí”, dijo Lula en un video difundido en sus redes sociales.

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La confirmación del mandatario fue seguida por el cambio de postura de Flávio, quien aprovechó su anuncio para desafiarlo directamente y anticipar el tono que espera imprimirle al encuentro.

“Te voy a restregar la verdad en la cara y te voy a desmentir en directo para millones de brasileños; te espero en el debate de Band, Lula”, afirmó el senador.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva son los principales contendores en las elecciones presidenciales de Brasil. Foto: Tomado de @FlavioBolsonaro y @LulaOficial

El aspirante del PL también acusó al presidente de basar su campaña en “el miedo” y “la mentira”, con el objetivo, según él, de “engañar a personas inocentes”. Las declaraciones anticipan un enfrentamiento marcado por los ataques personales y las acusaciones entre los dos candidatos.

El debate del domingo podría convertirse en el primer encuentro televisivo en el que ambos aspirantes a la Presidencia confronten sus propuestas en un mismo escenario durante la campaña hacia la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

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Lula, de 80 años, obtuvo el 45 % de los votos en la primera ronda del 4 de octubre, dos puntos porcentuales menos que Flávio Bolsonaro, según los resultados citados en el balance electoral. El mandatario busca un cuarto mandato no consecutivo, mientras que el senador intenta capitalizar el respaldo electoral obtenido por el sector político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.