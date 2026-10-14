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Benjamin Netanyahu elogió a Abelardo De La Espriella en la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén

Benjamin Netanyahu dio discurso en la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén.

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Redacción Mundo
14 de octubre de 2026 a las 12:56 p. m.
Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu. Foto: GPO

El primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que quiere visitar la embajada de Colombia en Israel, dijo que “Israel no tiene mejor amigo que Colombia” y dio las gracias al presidente Abelardo De La Espriella por abrir su embajada en Jerusalén.

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Colombia abre su embajada en Jerusalén; los cancilleres de ambos países participaron en la inauguración: “Día histórico”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ofreció una recepción en Jerusalén para celebrar la inauguración de la Embajada de Colombia en la capital de Israel, realizada durante la mañana.

El evento contó con la presencia del primer ministro, el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion; la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski; la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen; y miembros del cuerpo diplomático.

Netanyahu participó en el acto conmemorativo e intervino después de las palabras del canciller Omar Bula. El primer ministro agradeció a los embajadores y asistentes y dio un emotivo discurso frente a los invitados.

“Tengo que decirles que algo remarcable está pasando en latinoamerica, todo está regresando, está regresando la buena amistad, la gran simpatía, la simpatía entre nuestra gente una verdadera amistad que viene desde el corazón, viene de los valores”, dijo Netanyahu.

“El presidente Abelardo De La Espriella lo dijo, y usted lo dijo, Omar, exactamente, es una herencia común, una herencia verdadera y cristiana, que empezó en esta ciudad, esta ciudad de los profetas, del rey de Israel, esta ciudad cristiana”, continuó diciendo el primer ministro.

“Queremos forjar el futuro juntos, con seguridad, con agricultura, con agua, con Inteligencia Artificial, con todo, queremos verlos crecer”, dijo.

Netanyahu aprovechó para impulsar una mutua cooperación entre ambos países contra “la barbarie”.

“Nos mantenemos en pie por la civilización, por la vida, por la esperanza y combatiremos a los bárbaros y agradecemos a quienes se ponen en pie con nosotros y Colombia está de pie con nosotros”, aseveró Netanyahu en su discurso.

Por otro lado, el líder político israelí, elogió en varias ocasiones al mandatario colombiano y lo llamó “valiente”: “hablé con él por teléfono y le dije que me encantaría visitar con Sara Colombia, nuevamente, Bogotá, ustedes tiene un país hermoso, gente hermosa y ustedes merecen tener el futo que ahora van a tener”, dijo.

En la ceremonia, se proyectó un video del presidente colombiano donde aseguraba que con la apertura de la embajada en Jerusalén “no estamos hablando simplemente de una sede diplomática, estamos abriendo una nueva puerta para que Colombia e Israel estén más cerca”.

Durante la ceremonia, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, aseguró: “Señor primer ministro, cuando usted me nombró ministro de Relaciones Exteriores, establecí como uno de mis principales objetivos la apertura y el traslado de embajadas a Jerusalén”, dijo.

El ministro de Exteriores de Israel da su discurso en la ceremonia de apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén
El ministro de Exteriores de Israel da su discurso en la ceremonia de apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén Foto: GPO

“Desde entonces, en tiempos de guerra, hemos duplicado el número de embajadas en la capital de Israel. Y esta mañana alcanzamos un hito importante: se inauguró la décima embajada en Jerusalén”, aseguró.