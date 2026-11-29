“Ya salieron a decir los narcoterroristas de las Farc que ellos no tienen plata y que son pobres. No acepto esa posición, ese argumento. No acepto que los privilegios concedidos a los bandidos de las Farc se antepongan a los derechos de quienes padecieron sus crímenes”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella desde un evento de entrega de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, en Barranquilla.

Juan Manuel Santos niega que las Farc tuvieran una enorme fortuna: “No eran esos millones de millones”

“Los antiguos jefes de las Farc recibieron beneficios especiales y espacios de participación política, no pasó lo mismo con las Autodefensas, digan lo que digan, con justicia y paz hay unos que están ‘encanados’ todavía. Se los llevaron a Estados Unidos y entregaron bienes y les quitaron otros. Hay que decirlo, el único proceso que en realidad reparó a las víctimas es el proceso de justicia paz, le guste a quien le guste”, agregó el mandatario.

La controversia se dio por unas declaraciones que dio Juan Manuel Santos en una entrevista con el periodista Ricardo Ospina, para Blu Radio.

El exmandatario negó que el grupo guerrillero tuviera una enorme fortuna. “¿Y quién dice que ellos tenían esos millones de millones de dólares que después de muchísimos años con las autoridades americanas, las autoridades suizas, las autoridades inglesas buscando las cuentas de las FARC y nunca las encontraron?”, dijo.

“Entonces eso de que las FARC eran multimillonarias y tenían millones y millones de dólares en depósitos en Suiza, eso era mentira", dijo Juan Manuel Santos.(Colprensa - Catalina Olaya) Foto: Catalina Olaya

Ospina le preguntó si entonces la guerrilla era pobre. Y el exmandatario contestó: “No, pero no eran esos millones de millones como ustedes están diciendo. Ellos mismos dicen que se lo gastaron en la guerra, que la guerra era muy costosa. Pero, ¿dónde están esas cuentas multimillonarias? Nunca las encontramos. Nunca las encontraron las autoridades americanas, ni las suizas, ni las inglesas”.

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El exmandatario aseguró que esas platas se están buscando desde que él era ministro de Hacienda en la época de Pastrana y no se encontraron nunca. “Entonces eso de que las FARC eran multimillonarias y tenían millones y millones de dólares en depósitos en Suiza, eso era mentira o por lo menos nunca los encontramos y nadie ha podido comprobar eso. Entonces también aquí se ha creado, y usted lo sabe perfectamente, que sobre los procesos de paz no ha habido sino mentiras”.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que “lo que sí no puede ocurrir ahora por defender el cuestionado proceso de paz es decir que las Farc eran unos monjes franciscanos. No, no, no, hay evidencias de que tenían activos muy importantes”.