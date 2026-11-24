En una entrevista con el periodista Ricardo Ospina, para Blu Radio, el expresidente Juan Manuel Santos respondió a uno de los temas más criticados del acuerdo de paz con las Farc: la no entrega de bienes por parte de esa guerrilla.

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El exmandatario negó que el grupo guerrillero tuviera una enorme fortuna. “¿Y quién dice que ellos tenían esos millones de millones de dólares que después de muchísimos años con las autoridades americanas, las autoridades suizas, las autoridades inglesas buscando las cuentas de las FARC y nunca las encontraron?”, dijo.

Ospina le replicó que, en su momento, la Fiscalía tuvo un inventario en el cual mostraba que las FARC tenían muchos terrenos y bienes en Colombia que no entregaron, y le preguntó si entonces creía que las FARC eran pobres.

“No, pero no eran esos millones de millones como ustedes están diciendo. Ellos mismos dicen que se lo gastaron en la guerra, que la guerra era muy costosa. Pero, ¿dónde están esas cuentas multimillonarias? Nunca las encontramos. Nunca las encontraron las autoridades americanas, ni las suizas, ni las inglesas”, dijo.

El exmandatario aseguró que esas platas se están buscando desde que él era ministro de Hacienda en la época de Pastrana y no se encontraron nunca. “Entonces eso de que las FARC eran multimillonarias y tenían millones y millones de dólares en depósitos en Suiza, eso era mentira o por lo menos nunca los encontramos y nadie ha podido comprobar eso. Entonces también aquí se ha creado, y usted lo sabe perfectamente, que sobre los procesos de paz no ha habido sino mentiras”.

Santos recordó la época del plebiscito y habló de las narrativas que se dieron en ese momento, como “la ideología de género, que yo era parte de las FARC, que íbamos a abolir la propiedad privada, todas las mentiras que dijeron”.