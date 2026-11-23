El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien cuestionó al mandatario Abelardo De La Espriella por sus actuaciones frente a integrantes de grupos criminales y aseguró que exhibir a capturados o víctimas de operativos puede afectar la dignidad de la investidura presidencial.
La controversia se desató luego de que Santos afirmara que “eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado”, en una entrevista con El Espectador en la que también hizo un balance de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, a diez años de su firma.
A través de un mensaje, Ordóñez rechazó los cuestionamientos del exmandatario y trasladó el debate hacia las decisiones que se tomaron durante su gobierno en el marco del proceso de paz.
“La dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces”, escribió el ministro.
El funcionario también cuestionó las consecuencias que, a su juicio, dejó el acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las Farc y aseguró que el país enfrenta hoy los efectos de las decisiones adoptadas durante ese proceso.
“Hoy el país sufre las consecuencias de haber convertido a un grupo criminal en una franquicia narcotraficante con control territorial”, señaló Ordóñez, en una crítica directa a la política de paz impulsada por Santos y a la transformación de las Farc tras su desmovilización.
El ministro cerró su pronunciamiento con otro cuestionamiento al expresidente, al considerar que no tiene autoridad para señalar al actual jefe de Estado por el ejercicio de sus facultades frente a las organizaciones criminales.
“Quien debilitó la majestad del Estado con un mal acuerdo, carece de toda autoridad moral para dar lecciones al país”, concluyó.