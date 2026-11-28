El presidente Abelardo De La Espriella denunció presuntas irregularidades en el manejo de bienes donados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a la Unidad para las Víctimas, que estaban destinados a atender a personas afectadas por el terrorismo en Colombia.

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Sede de la Dian. Foto: Colprensa.

Según informó el mandatario, tras una revisión de los inventarios y las actas de entrega, se encontraron inconsistencias que llevaron a la directora de la entidad a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra cuatro personas.

La investigación busca establecer posibles responsabilidades por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal, de acuerdo con lo señalado por el jefe de Estado.

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El director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero. Foto: Unidad para las Víctimas

Un hallazgo que llamó la atención de las autoridades fue que varias mercancías aparecían oficialmente como entregadas a sus beneficiarios, pero permanecían almacenadas en las bodegas de la entidad.

“Al comparar las actas de entrega con los inventarios físicos, se encontraron en las bodegas mercancías que figuraban oficialmente como entregadas a sus beneficiarios”, explicó De La Espriella.

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Abelardo De La Espriella en La Guajira. Foto: Pantallazo transmisión Presidencia

El presidente cuestionó que los bienes aparecieran en los registros como distribuidos cuando, en realidad, no habían salido de las instalaciones destinadas a su almacenamiento. “¿Cómo es posible que esas mercancías aparezcan oficialmente entregadas y todavía estén tiradas en una bodega?”, manifestó.

En su pronunciamiento, el mandatario también lanzó fuertes señalamientos contra quienes habrían estado involucrados en el manejo de estos recursos y aseguró que su administración buscará que los responsables respondan ante la justicia.

Homenaje a víctimas.

“Eso lo que muestra es que no les importan las víctimas, no les importa la gente. Estaban pendientes de hacer negocio y robarse la unidad. Hemos llegado a cambiar eso”, afirmó.

Finalmente, De La Espriella aseguró que su Gobierno trabajará para garantizar que los bienes destinados a las víctimas cumplan efectivamente con su propósito y que estas reciban el respaldo institucional correspondiente.

“Los vamos a hacer pagar y vamos a responder por las víctimas, y las vamos a apoyar como corresponde”, concluyó.