El presidente Abelardo De La Espriella volvió a referirse al atentado terrorista contra la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, la capital del departamento.

Cámara de seguridad captó el momento del atentado terrorista a la Gobernación del Meta, en Villavicencio

“Gracias a Dios, hasta el momento, no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja”, anunció el mandatario.

El presidente afirmó que no se dejará intimidar y que no negociará “bajo el terror”. “No vamos a retroceder. ¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes", dijo.

Una vez ocurrido el atentado, el mandatario fue uno de los primeros en confirmar el hecho. “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, dijo De La Espriella.

El mandatario reiteró que no negociará con los terroristas y que los hará pagar por las víctimas que han dejado. “Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, señaló.

El atentado afectó la infraestructura del centro de la ciudad. Foto: Suministrado a Semana

Por su parte, la gobernadora del Meta entregó un balance y dijo que había conversado con el mandatario. “Su respaldo siempre ha sido total y hoy, más que nunca, en el Meta sentimos su apoyo, su solidaridad y el compromiso de todo su gabinete. Ante un ataque de esta gravedad, la respuesta del Estado debe y será firme, inmediata y contundente”, afirmó.

Cortés agradeció el trabajo de las autoridades y los organismos de socorro por su reacción, además de los mandatarios locales que se han solidarizado por estos hechos. “Hoy más que nunca debemos permanecer unidos en defensa de nuestras instituciones”, dijo.

“Me encuentro a esta hora al frente de la situación, junto con el Ejército y la Policía, coordinando las acciones de atención y seguridad. Muy pronto entregaremos un balance preliminar con información verificada. Nuestra prioridad es evitar nuevos ataques, proteger la vida de nuestra gente, esclarecer lo ocurrido y garantizar que este atentado no quede impune”, agregó la gobernadora del Meta.