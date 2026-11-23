El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla es el escenario deportivo que ha sido centro de atención de los últimos días en el país y Latinoamérica por su sofisticada infraestructura, que se estrenó para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro este fin de semana.

Abelardo De La Espriella presenció la conquista de Boca Juniors en Barranquilla: estuvo en la final de Sudamericana

Al respecto, el presidente Abelardo De La Espriella, que estuvo visitando el lugar en el encuentro del pasado sábado, destacó lo logrado entre la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno.

“¡El Supermetro quedó espectacular! La Alcaldía de Barranquilla hizo un excelente trabajo y, desde el Gobierno nacional, a través de los ministerios del Deporte y de Comercio, Industria y Turismo, articulamos esfuerzos para hacer realidad este gran proyecto", aseguró De La Espriella.

En ese sentido, anunció que en los próximos días será la inauguración oficial. “En pocos días, junto al alcalde Alejandro Char, inauguraremos oficialmente el Supermetro, motivo de orgullo para Barranquilla y toda Colombia”.

El presidente destacó también el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las autoridades locales para lograr sacar adelante este tipo de proyectos en el país. “Cuando trabajamos unidos por la Patria, somos capaces de hacer grandes cosas”, señaló.

Asimismo, mencionó el momento en que sobrevolaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en medio del evento deportivo. “La cereza del pastel fueron nuestros imponentes aviones Kfir, que engalanaron los cielos de Barranquilla”, dijo.

El Estadio Metropolitano fue renovado. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

Desde la FAC explicaron a qué se debió el sobrevuelo de las aeronaves: “Esta participación, enmarcada en la conmemoración de los 107 años de historia de la Fuerza Aérea Colombiana, evidenció la preparación operacional y logística del Comando Aéreo de Combate No. 3, CACOM-3, para acompañar eventos de alta relevancia internacional. Asimismo, esta final deportiva proyectó a Barranquilla como escenario de encuentro internacional y contribuyó a posicionar al Caribe colombiano ante la comunidad internacional”.

El mandatario estuvo en la final de la Copa Sudamericana acompañado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y algunos asistentes compartieron el video del momento en el que el presidente estaba en una de las graderías.

El evento deportivo fue catalogado como exitoso por la organización y las instalaciones del escenario, que fue visitado por aficionados de ambos equipos que viajaron desde Argentina y Brasil para presenciar el duelo futbolístico que, según los cálculos estimados, dejará a la ciudad alrededor de 21 millones de dólares.