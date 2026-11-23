La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) salió al paso de una denuncia por presuntos despidos masivos que involucra a exfuncionarios de la entidad y desmintió que se produjeran más de 100 desvinculaciones.

Denuncian despidos misivos en la Cámara de Comercio de Bogotá y piden explicaciones por nuevas contrataciones

En un pronunciamiento divulgado este lunes, aseguró que la cifra real corresponde a nueve trabajadores despedidos, quienes recibieron la indemnización respectiva.

“La Cámara de Comercio de Bogotá desconoce el origen de la cifra publicada sobre la desvinculación de colaboradores y precisa que no es cierto que se hayan producido más de 100 despidos”, señaló la institución, que respondió así a los cuestionamientos de la Veeduría Nacional para la Transparencia y la Integridad en la Descentralización por Colaboración (VENTIDC).

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La polémica se conoció luego de que exfuncionarios que trabajaron durante la administración de Ovidio Claros denunciaran presuntas salidas injustificadas y cuestionaran nuevas contrataciones en medio de los movimientos de personal.

La veeduría presentó un derecho de petición para que la Cámara entregara información sobre el número de desvinculaciones, las causas, las indemnizaciones, los costos asociados y los cargos afectados, además de detalles sobre las nuevas vinculaciones laborales.

Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá Foto: Bogotá Fashion Week

Frente a esos señalamientos, la CCB sostuvo que las decisiones hacen parte de una revisión encaminada a lograr una gestión más eficiente y consolidar un equipo basado en el mérito y comprometido con los empresarios. También aseguró que las determinaciones se han tomado conforme a la ley y con respeto por las personas.

La entidad aseguró que responderá el derecho de petición dentro de los términos legales y que entregará a las autoridades competentes la información que requieran.