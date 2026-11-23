El Gobierno nacional a través de Migración Colombia adelantó un proceso de expulsión de 83 ciudadanos extranjeros del país, en cumplimiento de las directrices impartidas por el presidente Abelardo De La Espriella.

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Según detalló el mandatario, el operativo se llevó a cabo en Pasto e Ipiales, en el departamento de Nariño, contra ciudadanos extranjeros quienes según las autoridades estarían delinquiendo en Colombia.

“¡COLOMBIA NO SERÁ REFUGIO DE EXTRANJEROS QUE VENGAN A DELINQUIR! En la Era del Tigre, quien venga a nuestro país a violar la ley y amenazar la tranquilidad de los colombianos tendrá que asumir las consecuencias”, expresó De La Espriella en su cuenta personal de X.

Y avanzó: “En Pasto e Ipiales EXPULSAMOS A 83 CIUDADANOS EXTRANJEROS, quienes acumulaban 3.932 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801”.

“Entre los expulsados se encuentran tres ecuatorianos que registraban 153 medidas correctivas, uno de ellos capturado en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes, y 80 venezolanos trasladados hasta la frontera en Norte de Santander”, recalcó el mandatario colombiano.

También expresó en sus redes sociales: “Este resultado fue posible gracias al trabajo articulado de Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y las autoridades locales”.

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“¡A COLOMBIA SE VIENE A RESPETAR LA LEY, NO A DELINQUIR! Mis instrucciones son contundentes: todo el peso de la ley contra quienes atenten contra la seguridad, la tranquilidad y la soberanía de nuestra Patria. ¡AQUÍ NO HAY ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, anotó el presidente de la República.

Cabe reseñar, que hace varios días, el presidente Abelardo De La Espriella dio una orden al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda.

La instrucción del jefe de Estado fue que sean deportados del país los migrantes venezolanos que estén en condición irregular que comentan delitos o tengan anotaciones.

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, expresó De La Espriella en esa ocasión.