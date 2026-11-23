No fue ajeno al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el escándalo que sacude al petrismo con los presuntos títulos falsos que salpican a la congresista Verónica Estrada.

El escándalo de los títulos falsos que divide al Pacto Histórico: tres congresistas en el ojo del huracán

En ese sentido, el mandatario compartió en sus redes sociales un video que hace referencia al caso, material en que se ve a una mujer que dice: “Acaba de nacer un nuevo refrán en nuestro país. Ya no se dice más falso que una moneda de cuero, se dice ahora más falso que el diploma de un petrista”.

Historia que compartió en Instagram Abelardo De La Espriella Foto: Historia que compartió en Instagram Abelardo De La Espriella

El video también tiene un mensaje: “El nuevo dicho colombiano, nació de la falsedad de los Petrosky. Estamos firmes por la patria”.

Frente al caso de Verónica Estrada, la Procuraduría General de la Nación tomó la determinación de suspenderla de manera provisional del cargo en la mañana de este lunes. Trascendió que habría falsificado su título de ingeniera de minas de la Universidad Nacional.

Desde el despacho del procurador Esiquio Sánchez, delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, se desprendió la determinación de: “Suspender provisionalmente a Luz Verónica Estrada Holguín del ejercicio del cargo de Representante a la Cámara por el Pacto Histórico por el Departamento de Antioquia, electa para el periodo 2026 – 2030”.

También detalló el Ministerio Público: “Teniendo en cuenta la naturaleza de la falta y el cargo que ostenta la investigada (Verónica Estrada), se colige que existen circunstancias objetivas que permiten deducir de manera seria y razonada que su permanencia en el cargo, puede dar lugar a que la disciplinada interfiera en el trámite de la actuación”.

Pero ese caso también motivó reacciones al interior del petrismo, como el caso de la congresista María Fernanda Carrascal, quien dijo: “Verónica, llevamos dos días exigiendo su renuncia a la curul y al @PactoCol. Lo hicimos como partido ycomo bancada; es momento de apartarse para permitir que la justicia actúe. Suficiente daño le ha hecho a este movimiento político engañándolo para lograr sus ambiciones personales”.

“Tenga respeto con el electorado, con cada ciudadano que votó esperando ser representado por personas idóneas y con la estatura moral que se necesita.

Alias el Churco pasó de “tenemos las fuerzas suficientes” a ser abatido: Abelardo De La Espriella se pronunció

En el Pacto Histórico representamos el sentir social de millones de colombianos que creen en una forma de hacer política distinta, con ética, con moral. Y que creen en la educación pública como una herramienta de movilidad social para hacer realidad los proyectos de vida propios y los de sus familias. Evidentemente, usted les falló. No sea descarada”, concluyó.