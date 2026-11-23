El Centro Democrático reveló en la mañana de este 23 de noviembre un primer borrador tributario con la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, líder de la colectividad, sobre la Ley de Rescate Económico, que es una propuesta del Gobierno De La Espriella que buscaría darles un respiro a las finanzas del país, fuertemente afectadas por las decisiones tomadas por el gobierno Petro.

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“Colombia puede perder el campeonato de haber tenido el mejor manejo macroeconómico del siglo pasado. Nunca incumplió la deuda ni tuvo hiperinflación. Sobre la delicada situación fiscal financiera existe relativo consenso. Para el año 2027, el proyecto oficial propone un incremento de recaudo de 38 billones de pesos. Consideramos que el punto de partida es el de un país agobiado por impuestos”, dijo Uribe.

La propuesta del expresidente incluye aumentar los cobros a bebidas alcohólicas, cigarrillos, plataformas de apuestas y paquetes de menos de 200 dólares, como alternativas para generar nuevos ingresos fiscales. Foto: Colprensa.

La colectividad, en compañía de consultores de reconocimiento nacional, trabajó en estrategias para garantizar nuevos ingresos fiscales. Esto ha permitido que hasta la fecha se proponga recaudar 10,5 billones.

Las fuentes de este monto serían cobros y aumentos a cervezas, vinos, licores, cigarrillos y asimilados; juegos localizados y plataformas de juegos de azar y apuestas nacionales e internacionales; paquetes de menos de 200 dólares con IVA y también arancel cuando el origen sea de país sin acuerdo de comercio; vehículos eléctricos e híbridos; reducción de gastos y otros factores de las cajas de compensación familiar.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sustentó en el Congreso la Ley de Rescate Económico, ahora sin IVA a la canasta

“Muchas personas piensan que el ahorro en gastos y la venta de activos podría llegar a 50 billones. Lo que se reciba por venta de activos se llevaría todo a pagar deuda. Hay exceso de ministerios, embajadas, consulados, fondos y fiduciarias. Aún falta por vender la participación de la nación en diez electrificadoras departamentales. Abundan duplicidades y muchas entidades desbordan su objeto social al cumplir tareas de otras”, dijo Uribe.

El Centro Democrático propone reducir a la mitad los costos de los asesores del Congreso, unificar la administración de Senado y Cámara y eliminar las contralorías territoriales. Foto: Oscar Giraldo - stock.adobe.com

Además, aseguró que es preciso revisar el porcentaje de participación del Estado en activos estratégicos. Congresistas nuestros proponen disminuir a la mitad los costos de asesores del Congreso y unificar la administración de las dos cámaras.

Agregó que deberían ser eliminadas las contralorías territoriales y reducidas la nacional y la Procuraduría y que la disminución del tamaño del Estado debe acompañarse de ahorro riguroso y de crecimiento de la economía privada. “De lo contrario, el problema volverá a aparecer y ya no habrá qué vender”, concluyó.