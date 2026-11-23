De cara a las elecciones regionales de 2027, la exalcaldesa Claudia López pareciera tener un plan político a la mano: hacer caso omiso de todas las graves denuncias de corrupción que salpican al expresidente Gustavo Petro, mantenerse a su lado y buscar darle un golpe de mano para quedarse con el Pacto Histórico.
El plan de López apuntaría a ser la candidata del petrismo a la Alcaldía de Bogotá y de otros sectores de izquierda que se medirían en una consulta, según le contó a María Jimena Duzán en su podcast A fondo.
La estrategia de la exalcaldesa parece pasar por reafirmar su cercanía con el movimiento político de Petro, pero no necesariamente para ocupar un lugar secundario dentro de esa estructura, sino para promover una reorganización que le permita a ella y a otros sectores ganar protagonismo en la definición de las candidaturas de 2027. Su aterrizaje en las primarias progresistas es, en ese sentido, una de las principales herramientas para abrirse ese espacio.
Durante la conversación con María Jimena Duzán, López reconoció que la iniciativa no tuvo una aceptación inmediata y que incluso el propio Petro manifestó inicialmente sus reservas.
Según contó, el expresidente consideraba que las primarias podían servir para elegir alcaldes y gobernadores, pero tenía dudas sobre extenderlas a las listas. Finalmente, aseguró que logró convencerlo de ampliar la propuesta.
“Bueno, listo para todo”, recordó López sobre la respuesta que recibió de Petro después de las conversaciones.
El acercamiento resulta políticamente significativo si se tiene en cuenta que la exalcaldesa y el jefe del petrismo han tenido diferencias públicas; por ejemplo, las críticas que la misma López lanzó contra el exmandatario por el escándalo de los ‘sexocontratos’.
Sin embargo, ahora López plantea una fórmula que necesita precisamente de la participación de ese sector para construir una alternativa electoral más amplia. La dirigente parece apostar por dejar atrás los enfrentamientos y entrar en una nueva etapa que le permita participar en las decisiones del progresismo.
En su intervención, López dejó claro que su intención es modificar la manera como se distribuye el liderazgo dentro de ese movimiento. “Todo el sector progresista no puede depender de Petro. El Pacto no puede depender de Petro”, afirmó. Aunque reconoció que el expresidente tuvo un papel importante, también sostuvo que llegó el momento de abrirles espacio a otras figuras.
“Él hizo un papel con sus más y con sus menos. Se necesitan otros liderazgos, pero esos liderazgos necesitan apoyo”, agregó.
La declaración de López deja sobre la mesa una de las principales contradicciones de su apuesta política: mientras busca acercarse al petrismo para construir una alianza electoral, también propone reducir la dependencia de ese sector frente al expresidente Petro.
López quiere que el movimiento se abra a nuevos dirigentes, pero esa apertura también podría permitirle posicionarse como una de las figuras con aspiraciones a encabezar esa renovación, dejando en el pasado a Petro.