La llegada de Antonio Sanguino al Gobierno Petro desató una tormenta en la Alianza Verde; ¿por qué?

El nombramiento del exsenador Antonio Sanguino como ministro del Trabajo desató una fuerte controversia en la Alianza Verde. SEMANA confirmó que las más molestas con el aterrizaje de Sanguino en la Casa de Nariño fueron Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y su esposa, la senadora Angélica Lozano. En los últimos meses, ambas han tratado de desmarcarse políticamente de Petro, pese a que lo respaldaron de manera decidida para que llegara al poder en 2022. Sin embargo, la opinión pública no olvida ese apoyo. Claudia y Angélica le sugirieron a Sanguino no aceptar el ministerio, pero no lo convencieron. La conexión de Claudia con Sanguino, el nuevo ministro de Petro, es más que evidente. De hecho, fue su jefe de gabinete en la Alcaldía.