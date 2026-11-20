Si nada extraordinario ocurre, a la sala plena del CNE llegará en los próximos días la resolución del Fondo Nacional de Financiación Política, que da vía libre para el pago de reposición de votos a los partidos que inscribieron candidatos a Senado y Cámara de Representantes este año. También se reconocerán los pagos a las consultas internas.

El CNE autorizó a Claudia López el pago de casi 5.000 millones de pesos por reposición de votos tras la consulta que no logró ni 600.000 votos

Quedará pendiente la aprobación de la reposición de las candidaturas presidenciales. Por ahora, la única reposición de gastos aprobada es la de la excandidata presidencial Claudia López, quien tiene derecho a recibir más de 4.900 millones de pesos. A ella se la autorizaron los magistrados que estuvieron en el CNE hasta el 31 de agosto.