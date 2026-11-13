La concejal que le dio sopa y seco a Claudia López: “La valentía no es lo suyo”

La concejal de Bogotá, Cristina Calderón, enfrentó a la exalcaldesa Claudia López a través de su cuenta de X, luego de un fuerte cruce de mensajes sobre las Fuerzas Militares y Abelardo De La Espriella.

Calderón empezó diciendo: “Claudia insulta y cierra los comentarios. La valentía no es lo suyo”.

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Luego dijo que, a diferencia de López, ella sí trabaja por la capital del país: “Usted le dejó a Bogotá 76 obras con retrasos graves. En cambio, gracias a mi control político y seguimiento al IDÚ, en esta administración ya se solucionaron la mayoría de desastres heredados, y ya van 27 obras entregadas”.

Ella también contó que los aparentes malos contratistas que habría dejado López fueron sancionados y sus contratos, caducados.

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La concejal continuó con su relato: “Impulsé los acuerdos de rehúso de edificaciones y ya está andando el primer piloto en la ciudad. También el de uso temporal de predios de obras de movilidad, para que los retrasos que usted dejó no se conviertan en un desastre para los bogotanos, sino en disfrute. Usted dejó problemas; yo doy soluciones. ¿Quién es la que no trabaja”.

Ante la acusación de López, de que ella sería la corporada de Galán, la refutó: “Señora, yo no tengo jefe político, apoyo al alcalde Galán porque creo en su decencia y su trabajo. Usted, en cambio, no pudo ganarse el apoyo de los concejales sino con puestos. Sobre todas las cosas, yo nunca he compartido partido con Carlos Ramón González ni seguido sus órdenes. Tampoco soy ficha de Petro un apoyo guerrilleros o delincuentes. No me dé lecciones de independencia, porque solo hace el oso. Deje de jugar a la candidata ofendida y responda por lo suyo”.