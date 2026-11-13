Abelardo De La Espriella se reunió con la presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas: estos son los detalles

En el avión presidencial, el mandatario colombiano Abelardo De La Espriella sostuvo este viernes 13 de noviembre, la primera reunión con la nueva presidenta de la Andi Luz Stella Murgas, luego de que fue designada en reemplazo de Bruce Mac Master.

Abelardo De La Espriella dedicó primer mensaje a Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi: “Genere empleo”

En ese encuentro, el jefe de Estado expresó: “Compatriotas estoy feliz de que en la Andi tengamos a una mujer como presidente de la calidad humana, de las condiciones intelectuales y de la trayectoria de Luz Stella Murgas”.

“Bienvenida, presidente muchas gracias por todo lo que hace. Y estoy seguro que de su mano junto al Gobierno nacional, con los industriales, vamos a sacar a este país adelante”, indicó el presidente De La Espriella.

A su turno, la presidenta de la And anotó: “Presidente gracias, porque los desafíos del país necesitan que sumemos esfuerzos, que construyamos juntos y aquí está el sector empresarial listo para seguir contribuyendo a resolverle las necesidades que verdaderamente tienen los colombianos”.

Cabe mencionar, que una vez que se conoció de la designación de Murgas, el mandatario reaccionó con un mensaje en su cuenta personal de X: “Felicitaciones a @luzstellamurgas, presidenta de la ANDI. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación”.

“Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos”, recalcó De La Espriella.

A su turno, el vicepresidente José Manuel Restrepo envió mensaje a Murgas.

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“Felicito a Luz Stella Murgas por su nombramiento como presidenta de la ANDI. Su liderazgo, trayectoria y compromiso con el desarrollo empresarial de Colombia son una gran noticia para el país. Ha sido una aliada fundamental de la #MisiónCrecer que nos encomendó el presidente @ABDELAESPRIELLA”, indicó.

Finalmente aseguró: “Estoy seguro de que ahora, desde el sector privado, seguirá siendo una protagonista en este propósito compartido de impulsar la inversión, generar empleo y construir, entre todos, la #PatriaMilagro.¡Muchos éxitos en este nuevo desafío!“.