¿Quién es Luz Stella Murgas, la primera mujer que presidirá la Andi en más de 80 años de historia?

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) marca un nuevo capítulo en su historia con la elección de Luz Stella Murgas como presidenta de la organización. La directiva será la primera mujer en ocupar este cargo desde la fundación del gremio hace más de ocho décadas.

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Abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución, Murgas cuenta con una trayectoria profesional de cerca de 20 años, principalmente en posiciones de liderazgo dentro de los sectores empresarial y minero-energético.

Luz Stella Murgas es la nueva presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia: ANDI. #MásPaísANDI — ANDI (@ANDI_Colombia) November 10, 2026

Su experiencia abarca áreas como estrategia corporativa, regulación, política pública, promoción de inversión y relacionamiento institucional, conocimientos que han sido fundamentales en su desarrollo profesional y que ahora pondrá al servicio de uno de los gremios empresariales más importantes del país.

Uno de los capítulos más destacados de su carrera fue su paso por Ecopetrol, compañía en la que trabajó durante ocho años. Allí participó en procesos estratégicos, entre ellos la capitalización de la empresa y su salida al mercado accionario.

Posteriormente, hizo parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde llegó a ocupar la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.

Entre 2017 y 2021, se desempeñó como socia y gerente general de Lambda Consultoría. Desde allí lideró proyectos jurídicos, económicos, ambientales, sociales y de estrategia de negocios relacionados con los sectores minero-energético y de infraestructura.

A su recorrido profesional se suma su participación en escenarios internacionales. Murgas fue escogida como coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la International Gas Union (IGU), una organización que reúne a actores relevantes de la industria global del gas.

Luz Stella Murgas. Foto: Naturgas / Cortesía

Su trayectoria también ha recibido reconocimientos. La revista Forbes Colombia la incluyó en su selección de las 100 mujeres poderosas de Colombia, distinción que destaca su liderazgo y contribución al ámbito empresarial.

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Para algunos analistas, su elección envía un mensaje sobre la capacidad de transformación y renovación de una organización con más de 80 años de historia, al abrir un espacio de liderazgo femenino en uno de los escenarios más representativos del empresariado colombiano.

¿Qué dijo Murgas de su nombramiento?

Luego de conocerse que presidirá la agremiación empresarial más importante del país, Luz Stella Murgas se pronunció a través de su cuenta de X.

“Asumo esta responsabilidad con profundo respeto por la historia de la Andi y por el camino construido bajo el liderazgo de Bruce Mac Master”, señaló Murgas.

Asimismo, reconoció la experiencia y trayectoria de su principal contrincante en esta carrera por presidir la Andi.

“Quiero reconocer especialmente a Juan Camilo Nariño, con quien tuve el honor de compartir la recta final de este proceso. Su trayectoria, liderazgo y compromiso con el sector empresarial enriquecieron una conversación seria, respetuosa y de alto nivel”, dijo Murgas.

Finalmente, enfatizó la importancia de seguir fortaleciendo la voz empresarial en escenarios de diálogo y aporte a las decisiones que enfrenta hoy el país.

“Seguimos construyendo país”, puntualizó Murgas.