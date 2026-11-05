Hay una amplia expectativa en Colombia con la elección del nuevo presidente de la Andi, quien será el sucesor de Bruce Mac Master, economista que permaneció al frente de la agremiación que reúne a las empresas más grandes del país durante 13 años.

Para la elección, todas las apuestas están cifradas en que sea por unanimidad. En todo caso, de acuerdo con informaciones conocidas por SEMANA, serán 33 votos los que se tendrán que depositar, correspondientes a los miembros activos en la junta. Para que haya un ganador, en caso de que la votación no sea unánime hacia uno de los dos candidatos más opcionados: Juan Camilo Nariño y Luz Stella Murgas, el ganador tendrá que obtener la mitad más uno. En consecuencia, la “campaña” que haga de acá al martes 10 de noviembre será clave, pues deberá convencer a 17 votantes, de que su propuesta para liderar la agremiación es la más viable.

Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño Foto: Montaje realizado por El País con fotos de Semana / Congreso Nacional de Minería

El presidente de la Andi es elegido por dos años, pero su periodo se puede prorrogar, inclusive, de manera indefinida según los estatutos.

Quien asuma el cargo a partir de la elección de la próxima semana, será es el máximo representante legal, vocero y líder estratégico del gremio industrial más importante del país.

Tras la renovación de la junta directiva de la Andi, en septiembre pasado, Rodolfo Castillo fue elegido para presidirla, y María del Rosario Gómez ejerce el cargo de vicepresidenta.