“Tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”: presidente de Sala Penal de la Corte Suprema tras video de Petro y Deicy

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, se refirió hace algunas horas al reciente video revelado por Deicy Jiménez, en el que aparece el expresidente Gustavo Petro manteniendo una relación cercana con la mujer, quien ha denunciado que este le pagaba los favores sexuales con contratos en el Estado.

Solórzano aseguró que, independientemente de la vida íntima o privada del mandatario, hay que entrar a revisar las implicaciones desde el punto de vista penal, es decir, si hubo contratos con dineros del Estado. Sin embargo, también se refirió al comportamiento del exmandatario.

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“También tengo que decir que los servidores públicos tenemos que ser dignos en los público y en lo privado y en eso yo creo que tenemos una responsabilidad”, detalló Solórzano.

Adicionó además que desde el punto de vista de las investigaciones se espera que lleguen a contextos de realidad y que la Corte, en su momento, tendrá que pronunciarse si le corresponde.