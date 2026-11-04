Presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, firmó la Ley de Sometimiento y pasó a sanción presidencial

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, confirmó este miércoles la firma de la Ley de Sometimiento, iniciativa que fue aprobada durante la jornada del martes en las plenarias de Senado y Cámara y que ahora quedó lista para pasar a sanción presidencial.

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Ley de sometimiento Foto: Nicolás Barguil

“Acabo de firmar la Ley de Sometimiento, aprobada ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes, para que pase a sanción presidencial”, anunció Barguil a través de un pronunciamiento en el que destacó la importancia de recuperar la autoridad y fortalecer la justicia en el país.

El presidente de la corporación también insistió en que el propósito de la iniciativa debe estar acompañado de garantías frente a la responsabilidad penal de quienes han cometido delitos. “Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”, señaló.

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Con la firma de Barguil y de los demás funcionarios del Congreso, el texto legislativo completó el trámite correspondiente en el Legislativo y quedó en manos del presidente de la República, Abelardo De la Espriella, quien deberá decidir sobre su sanción.

Entre los cambios incorporados durante el trámite legislativo se encuentran mayores restricciones para quienes hayan participado en delitos como el reclutamiento de menores y ajustes a las condiciones para acceder al tratamiento penal diferenciado.