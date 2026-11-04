Petro reaccionó a la derrota de Trump y los republicanos en EE. UU. y advirtió lo que puede pasar

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a lo ocurrido en las elecciones de Estados Unidos, donde los demócratas lograron quitarle a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado, marcando una dura derrota para Donald Trump.

A través de su cuenta de X, el líder de la oposición colombiana aseguró que con esto se marca el inicio de una nueva etapa para el mundo, ya que se suma a lo que ocurrió en Brasil y en Israel.

“Con el triunfo de Lula en Brasil, la derrota de Netanyahu y la derrota de Donald Trump en el congreso de los EEUU, puede comenzar una época de cuidado de la vida y de la democracia en toda la humanidad”, dijo.

Esta reacción de Petro se suma a la de otros políticos colombianos que, al igual que él, han celebrado lo que pasó en los comicios norteamericanos.