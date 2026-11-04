“Finalizó la paz total de Gustavo Petro”: la derecha celebra la aprobación de la Ley de Sometimiento de Abelardo De La Espriella

El Congreso aprobó en la noche de este martes, 3 de noviembre, la Ley de Sometimento del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella que le puso punto final a la controvertida paz total de la administración de Gustavo Petro y fijó unas reglas claras para el sometimiento de los grupos armados que consideren saltar a la legalidad en el país.

La derecha y sectores de oposición a la izquierda celebraron este segundo triunfo legislativo de De La Espriella en sus primeros tres meses de mandato.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, se declaró contento por el país. “Hoy finaliza la paz total del anterior gobierno. Inicia un nuevo sistema en el que los delincuentes tienen que someterse y acogerse a las condiciones que el Congreso pone”, dijo.

Y recordó que con la entrada en vigencia de la nueva ley, no habrá gestores de paz. Tampoco mesas de diálogo o negociación con los grupos armados. Menos se les suspenderá las órdenes de captura y la extradición a quienes tengan intención de someterse a la Justicia. “Y algo importante: ningún reclutador de menores de edad tendrá los beneficios que contiene esta ley”, aclaró Briceño.

Entrevista con Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático Foto: Paula López

Por su parte el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo que con la aprobación de esta iniciativa “hasta hoy funcionó la ley de paz total”.

También celebró el artículo que dejó claro que los beneficios de la iniciativa no se aplicarán a reclutadores de menores de edad. “Se eliminó una condición que tiene que ver con el gasto reservado del Fonsecón, en el Ministerio del Interior. Es muy importante señalar que se le relevó las cargas a departamentos o municipios cuando un grupo armado pretenda someterse. Ningún municipio ni departamento tendrá que asumir la carga. Todo estará en manos del Ministerio de Justicia”, explicó.

Cadavid dejó claro: “No es un acuerdo de paz, no es una negociación política con grupos armados. No suspende órdenes de captura. No interrumpe procesos de extradición”.

El senador del Centro Democrático, Andrés Forero. Foto: Congreso de la República / cortesía

Por su parte, el senador Andrés Forero, también del Centro Democrático, dijo que “¡se terminó la fracasada paz total”de Petro! Felicitaciones a Hernán Cadavid y Daniel Briceño por echarse al hombro la aprobación de la Ley de Sometimiento del Gobierno. Y pensar que los malquerientes del Centro Democrático insisten en generar divisiones innecesarias”.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez. Foto: X @honohenriquez

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también reaccionó. “Aprobada la Ley de Sometimiento con plenas garantías democráticas, debate transparente y más de 77 intervenciones, la gran mayoría de la oposición. No habrá beneficios para solicitados en extradición ni responsables de reclutamiento de menores. El objetivo es claro: combatir la criminalidad y garantizar que el Estado esté por encima de los delincuentes”.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso y destacó el papel del ministro de Justicia, Iván Cancino, en el trámite de la iniciativa, que superó su discusión en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

“Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia. ¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas! La falsa paz total llegó a su fin”, dijo el jefe de Estado.