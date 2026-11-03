Abelardo De La Espriella reporta golpe a las finanzas de las disidencias de Iván Mordisco

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reportó este 3 de noviembre de 2026 la ejecución de un operativo por parte de la Policía Nacional en el municipio de Ataco, departamento del Tolima, donde fueron destruidas 12 excavadoras y 10 cambuches empleados para la extracción ilegal de oro.

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Las acciones operativas se focalizaron en las inmediaciones del río Saldaña, zona en la que las estructuras criminales obtenían aproximadamente 7,3 kilogramos de oro al mes, cuyo valor en el mercado supera los $3.087 millones de pesos.

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De acuerdo con el pronunciamiento del jefe de Estado, la maquinaria inutilizada durante el procedimiento policial tenía un avalúo comercial estimado en $6.600 millones de pesos.

El Ejecutivo precisó que esta unidad de producción no autorizada constituía una de las principales fuentes de ingresos del frente Gerónimo Galeano, facción perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Evaluación del impacto ambiental y mensaje institucional

Además de destacar la afectación a las redes de financiamiento del grupo armado, el mandatario hizo hincapié en las consecuencias medioambientales provocadas por los vertimientos y la maquinaria en los cursos de agua locales.

¡GOLPE A LAS FINANZAS DEL NARCOTERRORISMO Y LA MINERÍA ILEGAL EN TOLIMA! En Ataco, Tolima, nuestra Policía Nacional destruyó 12 excavadoras y 10 cambuches utilizados para la explotación ilegal de oro en inmediaciones del río Saldaña. Esta actividad criminal permitía extraer aproximadamente 7,3 kilos de oro mensuales, avaluados en más de $3.087 millones. La maquinaria destruida tenía un valor estimado de $6.600 millones. ¡CON ESTA OPERACIÓN GOLPEAMOS LAS FINANZAS CRIMINALES DEL FRENTE GERÓNIMO GALEANO DE LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC DE IVÁN MORDISCO! La minería ilegal no solamente financia al narcoterrorismo: también destruye nuestros ríos, contamina el medioambiente y saquea las riquezas de los colombianos. Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional por este resultado. ¡SE ACABÓ LA IMPUNIDAD PARA QUIENES FINANCIAN EL TERROR CON LAS RIQUEZAS DE NUESTRA PATRIA! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

“La minería ilegal no solamente financia al narcoterrorismo: también destruye nuestros ríos, contamina el medioambiente y saquea las riquezas de los colombianos”, aseveró el presidente al reprochar el daño ecológico ocasionado sobre el cauce del río Saldaña.

El jefe de Estado concluyó su mensaje manifestando un reconocimiento público a la Fuerza Pública e instando a continuar con la ofensiva contra los delitos ambientales y las rentas ilícitas en el territorio nacional.

“Se acabó la impunidad para quienes financian el terror con las riquezas de nuestra patria”, enfatizó el presidente al ratificar la política de persecución penal contra las economías subterráneas.