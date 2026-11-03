Política

Abelardo De La Espriella anunció cómo neutralizará a los cabecillas en la frontera de Cúcuta

Adicionalmente, el presidente comentó la construcción de infraestructura de control en el puente internacional de Tienditas para cerrar los pasos fronterizos clandestinos.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

3 de noviembre de 2026 a las 7:55 p. m.
Abelardo De La Espriella, presidente de la República.
Abelardo De La Espriella, presidente de la República. Foto: Presidencia

Desde el puente internacional de Tienditas, en la frontera entre Norte de Santander y Venezuela, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, oficializó el lanzamiento de la campaña militar y policial Esparta.

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La estrategia operacional articula las capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Migración Colombia con el objetivo de recuperar la iniciativa pública, neutralizar a los cabecillas de las estructuras narcoterroristas que operan en la subregión del Catatumbo y desmantelar sus fuentes de financiación ilegal.

El presidente Abelardo De La Espriella le encomendó al general (r) Jorge Andrés Zuluaga, uno de los héroes de la operación Jaque, la recuperación de la DNI.
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Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado enfatizó en que la frontera mantendrá las puertas abiertas para el comercio y el tránsito legal, pero será un territorio hostil contra el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

El mandatario fundamentó la intervención estatal aludiendo a la obligación primordial del Leviatán hobbesiano de brindar seguridad a los ciudadanos, destacando que entre el 7 de agosto y el 30 de octubre de 2026 se contabilizaron cerca de un millón de movimientos migratorios por el paso de Tienditas.

“Tienen ustedes la orden de recuperar la iniciativa, identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas. Tienen también que desarticular sus estructuras, afectar sus fuentes de financiación, y cómo no, darles su correspondiente bienvenida a esos bandidos a la Patria Milagro”, aseveró el presidente al impartir instrucciones directas a la Fuerza Pública.

Infraestructura de vigilancia, control migratorio y cooperación internacional

Para contrarrestar la delincuencia transnacional, la administración nacional ordenó la edificación de infraestructura de vigilancia y el levantamiento de barreras físicas en sectores estratégicos para bloquear las trochas o pasos no autorizados.

En materia de gestión migratoria, el presidente presentó un balance que registra 812 deportaciones y expulsiones de extranjeros entre el 7 de agosto y el 29 de octubre (462 por razones de seguridad nacional u órdenes de Interpol), sumado a 867 inadmisiones dictadas por el personal de control en los puestos fronterizos. El Gobierno ordenó la construcción de obras civiles para bloquear pasos clandestinos y reforzar la vigilancia fronteriza.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a las autoridades de Venezuela para coordinar investigaciones e intercambiar inteligencia judicial en beneficio de las comunidades limítrofes, aclarando que la cooperación internacional no exime a las instituciones colombianas de ejercer la autoridad plena dentro de su territorio.

De La Espriella concluyó su intervención comprometiéndose a hacer un seguimiento personal junto al gobernador de Norte de Santander y los alcaldes locales, advirtiendo que retornará a la región para verificar el cumplimiento y los resultados operacionales de la campaña.