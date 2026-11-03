Abelardo De La Espriella anunció cómo neutralizará a los cabecillas en la frontera de Cúcuta

Desde el puente internacional de Tienditas, en la frontera entre Norte de Santander y Venezuela, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, oficializó el lanzamiento de la campaña militar y policial Esparta.

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La estrategia operacional articula las capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Migración Colombia con el objetivo de recuperar la iniciativa pública, neutralizar a los cabecillas de las estructuras narcoterroristas que operan en la subregión del Catatumbo y desmantelar sus fuentes de financiación ilegal.

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Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado enfatizó en que la frontera mantendrá las puertas abiertas para el comercio y el tránsito legal, pero será un territorio hostil contra el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

El mandatario fundamentó la intervención estatal aludiendo a la obligación primordial del Leviatán hobbesiano de brindar seguridad a los ciudadanos, destacando que entre el 7 de agosto y el 30 de octubre de 2026 se contabilizaron cerca de un millón de movimientos migratorios por el paso de Tienditas.

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó oficialmente la campaña militar y policial Esparta en Cúcuta: “Tienen ustedes la orden de identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/woU0BX3Kxm — Revista Semana (@RevistaSemana) November 3, 2026

“Tienen ustedes la orden de recuperar la iniciativa, identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas. Tienen también que desarticular sus estructuras, afectar sus fuentes de financiación, y cómo no, darles su correspondiente bienvenida a esos bandidos a la Patria Milagro”, aseveró el presidente al impartir instrucciones directas a la Fuerza Pública.

Infraestructura de vigilancia, control migratorio y cooperación internacional

Para contrarrestar la delincuencia transnacional, la administración nacional ordenó la edificación de infraestructura de vigilancia y el levantamiento de barreras físicas en sectores estratégicos para bloquear las trochas o pasos no autorizados.

¡LA SOBERANÍA DE COLOMBIA SE RESPETA Y SE DEFIENDE! Desde el puente internacional de Tienditas, en Norte de Santander, he dado instrucciones claras para fortalecer el control de nuestra frontera, combatir los pasos clandestinos y cerrarle el camino al narcotráfico, al tráfico de personas y a las organizaciones terroristas. La frontera estará abierta para el ciudadano honrado que trabaja, estudia y comercia dentro de la ley; pero será territorio hostil para los criminales que pretendan utilizarla para delinquir. He ordenado reforzar la vigilancia, la inteligencia y la acción coordinada de nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Migración Colombia. Aquí manda el Estado y se respetan las leyes de la República. ¡Firme por Norte de Santander, firme por nuestra soberanía y firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 3, 2026

En materia de gestión migratoria, el presidente presentó un balance que registra 812 deportaciones y expulsiones de extranjeros entre el 7 de agosto y el 29 de octubre (462 por razones de seguridad nacional u órdenes de Interpol), sumado a 867 inadmisiones dictadas por el personal de control en los puestos fronterizos. El Gobierno ordenó la construcción de obras civiles para bloquear pasos clandestinos y reforzar la vigilancia fronteriza.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a las autoridades de Venezuela para coordinar investigaciones e intercambiar inteligencia judicial en beneficio de las comunidades limítrofes, aclarando que la cooperación internacional no exime a las instituciones colombianas de ejercer la autoridad plena dentro de su territorio.

De La Espriella concluyó su intervención comprometiéndose a hacer un seguimiento personal junto al gobernador de Norte de Santander y los alcaldes locales, advirtiendo que retornará a la región para verificar el cumplimiento y los resultados operacionales de la campaña.