Abelardo De La Espriella publicó sentido mensaje en X por muerte de colombiana en accidente de avión en Florida

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, llamó la atención de los usuarios de las redes sociales por un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

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Se trata de una sentida publicación en la que lamentó el fallecimiento de una compatriota en un accidente que se registró en la Florida, Estados Unidos.

“Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestra compatriota Ana María Ramírez Cetina, víctima del trágico accidente ocurrido en Florida, Estados Unidos”, expresó De La Espriella en sus redes sociales.

Y añadió: “Su partida prematura nos llena de tristeza. A su familia, amigos y seres queridos les envío un abrazo de corazón y toda mi solidaridad en este difícil momento”.

“Que Dios les conceda la fortaleza y el consuelo necesarios para afrontar esta irreparable pérdida. Paz en su tumba”, recalcó el mandatario colombiano.

El caso se conoció el pasado 1.° de noviembre, cuando se reportó que nueve personas murieron en un accidente aéreo de un pequeño avión en el que viajaban. La aeronave se precipitó sobre un vecindario en el sur de Florida, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia vacacional del presidente estadounidense, Donald Trump, informaron las autoridades.

Sumado a ello, Videos publicados en redes sociales mostraron una aeronave casi en posición vertical estrellándose contra el suelo a gran velocidad. También se observa una gran bola de fuego y un cráter en llamas cerca de una carretera concurrida.

“El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia”, expresó en su momento el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado. Videos publicados en redes sociales mostraron una aeronave casi en posición vertical estrellándose contra el suelo a gran velocidad. También se observa una gran bola de fuego y un cráter en llamas cerca de una carretera concurrida.

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Finalmente, trascendió que una de las personas fallecidas fue Ana María Cetina, quien trabajaba como niñera de Adam Robinson y Helen Sharp, y tenía a su cargo el cuidado de sus dos hijos pequeños.